Laura Pausini, il gesto lascia senza parole. Nelle ultime ore i fan della cantante hanno ricevuto diversi aggiornamenti. Anche la famiglia di Laura Pausini è una delle tante che sta impiegando tutte le energie fiiche e mentali per rimettere in sesto la regione duramente colpita dall’alluvione. “Adesso tocca a noi”, scrive Laura Pausini da Solarolo, in provincia di Ravenna. La cantante si trovava con la sorella Silvia e i genitori Fabrizio e Gianna e ha reso noto ai fan le condizioni in cui versa la casa dove è cresciuta. La cantante ha dunque ripreso la sua abitazione invasa dal fango.

Il gesto di Laura Pausini lascia senza parole. Un aiuto non è tale se non passa anche dai fatti: lo sa bene la cantante che fin da subito aveva lanciato il suo appello dopo la distruttiva esondazione dei 23 fiumi e corsi d’acqua che ha colpito l’Emilia Romagna: “Tantissimi stanno aiutando, e molti, come me, vorrebbero aiutare ma si sentono impotenti perché dobbiamo giustamente lasciare che siano le forze dell’ordine a gestire tutto, come ci è stato chiesto. Ci sarà da ricostruire, riportare in vita speranza e case. Stiamo uniti anche da lontano. Io vi terrò aggiornati come posso”.

Il gesto di Laura Pausini lascia senza parole: “Ho deciso di fare così”

E ancora: “Anche io come tanti di voi sono in attesa di comunicare con parenti e amici. Anche io come tanti di voi ho la mia casa e il mio fan club completamente allagati. Per fortuna quando ieri è successo tutto, erano vuoti. Forza Romagna terra mia. Ti amo”. Le parole di qualche giorno fa di Laura Pausini trovano un riscontro effettivo anche con l’ulteriore decisione della cantante che ha scelto di devolvere il ricavato dei cachet dei concerti a Venezia ad alcuni comuni della Romagna colpiti dall’alluvione.

Saranno tre le tappe previste per sentire Laura Pausini cantare dal vivo. I fan potranno dunque acquistare i biglietti per i concerti che si terranno a Venezia il 30 giugno, l’1 e il 2 luglio proprio in una delle piazze più belle d’Italia, Piazza San Marco. Questo l’annuncio di Laura Pausini dopo aver preso la decisione significativa: “Ciao a tutti, come sapete al momento il mio unico pensiero è per la mia terra e tutte le persone che la abitano”, ha esordito la cantante. “Da qualche giorno sto aggiornando le mie storie Instagram con tutte le info di raccolta utili, alle quali anche io ho aderito e che sono certa essere serie”.

E ancora: “Ho deciso di devolvere il mio cachet dei 3 concerti a Venezia ai comuni di Solarolo (dove sono cresciuta), di Castelbolognese (dove vivono i miei genitori) e di Faenza (dove sono nata e dove vive mia sorella), i tre paesi a cui è più legata la mia storia e che sono stati colpiti da questa tragedia. Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente. La “Romagna è in fiore” anche in mezzo al fango. Chi è sul posto lo sa bene, perché sta facendo tanta fatica a rialzarsi ma non molla mai. Chi non può raggiungerla, come me, si sente impotente ma non molla lo stesso e cerca tutti i modi possibili per aiutare. Sono con voi, con il cuore a forma di Romagna”.