Laura Pausini, le immagini della casa distrutta dall’alluvione. Sono giorni difficili per gli abitanti della regione italiana: “Invitiamo le popolazioni colpite a seguire le indicazioni delle autorità preposte e a non rischiare un solo minuto la loro incolumità e quella della loro famiglia, perché quando viene chiesto di evacuare c’è anche chi resiste ma se viene richiesto è per mettere tutti al riparo”, ha detto Stefano Bonaccini. E sono giorni che da ogni parte d’Italia arrivano frasi di sostegno e incoraggiamento anche per i vip che popolano l’Emilia Romagna, come Laura Pausini.

Laura Pausini mostra le foto della sua casa distrutta dopo l’alluvione. Ore di ricerche, di estenuante lavoro, di ricostruzione: gli abitanti dei diversi comuni colpiti duramente provano a darsi vicendevolmente coraggio, e tra le molte voci, ecco arrivare anche quella di alcuni vip. “Adesso tocca a noi”, scrive Laura Pausini da Solarolo, in provincia di Ravenna. La cantante si trova con la sorella Silvia e i genitori Fabrizio e Gianna e ha reso noto ai fan le condizioni in cui versa la casa dove è cresciuta.

Laura Pausini mostra le foto della sua casa distrutta dopo l’alluvione: “Ricorderò nella mente…”

“Qui sono nata e cresciuta”, informa ancora Laura Pausini, mostrando nel dettaglio le immagini della casa ancora invasa da fango. Terra mista ad acqua non solo sul pavimento, ma anche dentro i cassetti dei mobili e dentro il forno: il torrente non ha risparmiato nessun angolo. “Ricorderò nella mente le cose che avevo da bambina. E che l’acqua ha tolto dalle pagine”, afferma ancora Laura che ha perso il diario che teneva ancora gelosamente custodito.

Lo aveva detto anche nelle scorse ore Laura Pausini, che questo sarebbe stato il momento di aiutare un’intera regione a ripartire: “Tantissimi stanno aiutando, e molti, come me, vorrebbero aiutare ma si sentono impotenti perché dobbiamo giustamente lasciare che siano le forze dell’ordine a gestire tutto, come ci è stato chiesto. Ci sarà da ricostruire, riportare in vita speranza e case. Stiamo uniti anche da lontano. Io vi terrò aggiornati come posso”.

“Anche io come tanti di voi sono in attesa di comunicare con parenti e amici. Anche io come tanti di voi ho la mia casa e il mio fan club completamente allagati. Per fortuna quando ieri è successo tutto, erano vuoti. Forza Romagna terra mia. Ti amo”, conclude la cantante. E nelle ultime ore si è appreso che sono 23 i fiumi e corsi d’acqua esondati: Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Senio, Lamone, Marzeno, Montone, Savio, Pisciatello, Lavino, Gaiana, Ronco, Sintria, Bevano, Zena, Rabbi, Voltre, Bidente, Ravone, Rio Cozzi, Rigossa, Savena.