Si aggrava il bilancio delle vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nelle scorse ore, il presidente della Regione Stefano Bonaccini parla di ‘infrastrutture spazzate via dalla furia dell’acqua’ e di ‘situazione critica’. Parole che riprende anche la Protezione Civile: “Abbiamo migliaia di evacuati – dia a SkyTg24, il vice capo Dipartimento della Protezione civile Titti Postiglione -. La situazione continua ad essere grave”, ha poi aggiunto sottolineando che “le precipitazioni sono ancora in corso, dureranno diverse ore, continueranno a crescere i fiumi e registreremo ancora movimenti franosi”.

“Abbiamo vissuto una notte più complicata delle precedenti perché la situazione si è aggravata visto che tantissimi corsi d’acqua, principali e secondari, hanno superato le soglie di allarme e hanno iniziato a tracimare ed esondare. In molti casi, la maggior parte, erano state compiute evacuazioni preventive – ha detto – in alcuni casi non è stato semplicissimo evacuare le persone che in certe situazioni non volevano spostarsi”.





Alluvione Emilia Romagna, trovata morta una donna: era dispersa

“La situazione dei corsi d’acqua è gravissima; 14 i fiumi esondati, anche in più punti dice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Senio, Lamone Marzeno, Montone, Savio, Pisciatello, Lavino, Gaiana, Ronco”, fa sapere ancora la Regione Emilia Romagna spiegando che sono diciannove i corsi d’acqua con superamenti del livello 3 (allarme) della soglia idrometrica in alcune stazioni di rilevamento: Savena, Lamone, Sillaro, Senio, Savio, Marecchia, Pisciatello, Marzeno, Ausa, Uso, Montone, Voltre, Rubicone, Idice, Rabbi, Ronco, Sintria, Santerno e Quaderna.

L’alluvione ha causato finora la morte di otto persone, l’ultima vittima è una donna. La conferma è arrivata dal sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli. A quanto si appende il corpo della donna è stato trovato sulla spiaggia di Zadina, litorale nord di Cesenatico. A quanto riportano i media locali si tratta della moglie dell’uomo sui 70 anni morto, nella notte, a Ronta di Cesena.

Sempre a quanto si apprende la donna risultava dispersa dalla tarda serata di ieri. Il cadavere è stato trascinato dalla corrente impetuosa del fiume Savio: tra Ronta di Cesena e Cesenatico ci sono circa 20 chilometri di distanza. La donna potrebbe essere stata sorpresa dalla piena mentre si recava nell’azienda agricola da loro gestita.