Amici 22, il commento inaspettato di Laura Pausini sull’allieva top. Il programma di Maria De Filippi è sempre più seguito e adesso che siamo alle battute finali le emozioni suscitate dalle performance e gli esiti delle sfide tra gli allievi sono ancora più forti. La recente eliminazione di Federica Andreani, ad esempio, ha provocato diverse polemiche sui socia. C’è chi ci è andato giù duro come un utente che ha scritto: “che merda totale. wax per esempio perché é ancora lì?”.

E questo non è stato l’unico commento a favore di Federica. La 24enne di Roma ha voluto spendere parole importanti subito dopo l’eliminazione da Amici 22. A Witty Tv ha dichiarato: “Io venivo totalmente dal nulla, non avevo mai fatto niente, nemmeno una lezione di canto. Io avevo fatto i casting veramente per la possibilità di cantare, perché io cantavo solamente in camera mia”. Ora si scoprono altri messaggi, tra cui quello di Laura Pausini nei confronti di un’altra allieva dello show.

Le inattese parole di Laura Pausini per una cantante di Amici 22

Oltre ad Arisa che ha salutato la sua allieva con queste parole “Sei una ragazza pulita, forte, una grande lavoratrice…” (qui sotto potete leggere il post completo), anche Laura Pausini ha voluto dire la sua. La popolare e amatissima cantante, che recentemente si è sposata in gran segreto, ha voluto spezzare una lancia a favore di un’altra cantante. Stiamo parlando di Angelina Mango, figlia d’arte nata dalla relazione tra Mango e Laura Valente.

Laura Pausini ha voluto sottolineare la bravura di Angelina Mango, proprio la cantante che recentemente ha colpito Maria De Filippi per un suo gesto durante l’esibizione di Federica. Ebbene la famosa cantautrice italiana ha twitato: “Angelina è una bomba“. Immediate e positive le reazioni del pubblico: “Angelina e Federica sono le mie preferite da quando è iniziato il programma – scrive un’utente – poi stiamo parlando di Angelina che ha fatto i progressi si sente che è la figlia di Pino Mango mango la starà guardando quanto sia maturata nel programma!”.

C’è anche chi ha scritto: “Angelina non ha studiato i suoi genitori gliel’hanno impedito di studiare canto è un talento naturale così come la senti d’altronde con genitori come Mango e Laura Valente lei ha respirato musica tutti i giorni della sua vita e ha cantato anche con suo papà a 15 anni get back è stata pubblicata nell’ultimo album di Pino È venuta ad Amici per la visibilità”. E Amici continua a fare ascolti record: anche in questo sabato Milly Carlucci e il suo Cantante Mascherato sono stati stracciati…

