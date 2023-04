Amici 22 eliminato, chi lascia per sempre la scuola nella quinta puntata del Serale? Il pubblico lo scoprirà sabato 15 aprile, giorno della messa in onda, ma nel frattempo sono uscite le anticipazioni. La puntata in questione è infatti stata registrata giovedì e chi non ama le sorpresa può continuare a leggere. Grazie agli spoiler che circolano in rete, già sappiamo chi è finito al ballottaggio e chi sarebbe uscito.

L’eliminato di Amici 22 viene comunicato in casetta, al termine della puntata, non davanti al pubblico presente. Ma c’è chi è riuscito a conoscerne il nome, oltre ai dettagli di quanto accaduto nello studio di Maria De Filippi. Insomma, sono finiti al ballottaggio Cricca, Ramon e Federica.

Amici 22 eliminato, il gesto di Angelina Mango

Il cantante, Cricca, si è salvato per primo. E a questo proposito sempre gli spoiler ci dicono che la conduttrice ha dovuto interrompere la registrazione per quanto piangeva. “Cricca era così tanto dispiaciuto durante il ballottaggio che Maria ha dovuto fermare la registrazione (i suoi compagni l’hanno tutti consolato)”, si legge.

Tornando all’eliminato di Amici 22, dopo l’uscita di scena di Alessio Cavaliere, dalle prime indiscrezioni della rete, tra Ramon e Federica ad abbandonare la scuola sarebbe stata la cantante. E proprio durante una sua esibizione Maria De Filippi è stata colpita da un gesto di Angelina Mango e Arisa.

Sul sito di SuperGuidaTv si legge che la padrona di casa di Amici 22, dopo che Federica ha cantato il suo singolo intitolato ‘Scivola’ nel ha detto: ‘Volevo farti sapere che durante la tua esibizione Angelina ed Arisa erano in piedi cosa non scontata e anche la tua squadra ma penso sia sottinteso’”.