La notizia ha raggiunto Amici 22 nelle ore scorse, dopo tanti anni di collaborazione l’ex allieva e volto super noto del programma lascia Maria De Filippi. Una decisione sofferta, come lei stessa spiega in un lungo post, che arriva dopo un serale, quello dell’8 aprile, particolarmente turbolento con la discussa eliminazione di Alessio e le lacrime di Mattia e Benedetta. L’uscita di Alessio ha sollevato una ventata di proteste da parte del pubblico che si è riversato sui social.



E siamo sicuri che anche la notizia di quest’altro addio farà discutere molto. “Ciao amici e 21co, sono i miei ultimi giorni con voi, siete stati la mia casa da quasi 4 anni. Voi mi avete aiutato a realizzare il mio sogno e io vi ho aiutato a realizzare il vostro. Ecco cosa mi ha appassionato così tanto: il sogno. Ne ho passati tanti di momenti felici ma anche difficili. Ho imparato tanto ma ti ho dato anche tutto quello che ho. Ho seguito i tuoi passi dal casting alla finale”.

Amici 22, Giordana Angi lascia a sorpresa il programma



E ancora: “Ora è giunto il momento di pensare al mio futuro e mettere tutte le mie energie nella mia carriera. Il palco, le mie canzoni, la mia musica. Grazie a tutti. Ti ho amato e ti amerò ancora. Per sempre.” A scrivere così è Giordana Angi. La cantante ha deciso di dire per sempre addio alla produzione di Amici, la trasmissione dove era entrata nel 2018 in veste di concorrente, in maniera improvvisa. E le reazioni non sono mancate.



“La tua edizione è stata speciale per me. Mi è entrata subito nel cuore, Amici farà sempre parte di me, grazie ad Esso ho avuto l’onore di conoscere questa stella meravigliosa … e non finirò mai di ringraziarlo… Adesso è giusto che tu vada per la tua strada, insegui i tuoi sogni, fa di essi la tua realtà. Sempre fiera. Sempre orgogliosa del tuo cammino, sempre con te piccolina”. Scrive un fan.



Parole alle quali fanno seguito altre più incisive. “Grande Giordana Angi che ha saputo entrare in punta di piedi nel nostro cuore stravolgendolo! Una cantautrice che dona emozioni e attraverso le sue canzoni descrive le nostre vite come se le vivesse tutte. A te Giò auguro tutto il meglio ed il bene di questo mondo. Rocker dal 2018 Rocker per sempre”.