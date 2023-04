La puntata del Serale di Amici 22 andata in onda sabato sarà ricordata a lungo: per la tensione in gara, per la clamorosa eliminazione di Alessio e per le polemiche che sono nate dopo. Il pubblico non ha gradito l’eliminazione di uno dei suoi idoli. E neppure Benedetta, l’ex Amici ora nelle vesti di professionista, protagonista di un acceso dibattito con Mattia. Tutto è successo dopo che quest’ultimo ha rifiutato l’aiuto di Benedetta dopo un momento di sconforto.



Un atteggiamento che non è piaciuto alla ballerina che ha attaccato: “La sensazione che ho è che rispetto all’idea che io ho di coppia nel ballo, non c’è quella cosa che io sono quella persona che lo fa stare bene, tranquillo e che facciamo le cose insieme. Ho sempre l’impressione che facciamo le cose insieme quando ti va bene, quando ti piace e sei in comodo. Mentre nelle situazioni scomode io non ci devo mai stare secondo te”.

Amici 22, lite tra Benedetta e Mattia dopo il serale



E ancora: “Questo mi dispiace molto perché io faccio tutto con il cuore. Tu stai al ballottaggio e secondo te io posso rimanere seduta? Secondo te non mi alzo e vengo a dirti qualcosa? Pensi che non dovevo venire? Allora lo faccio e tu mi rispondi che vuoi stare da solo. Poi si avvicina chiunque altro e lo abbracci e lo baci. E l’hai fatto anche questa volta. Se ci tieni e senti che ti aiuto non lo dimostri. Devo quasi ringraziarti se una volta mi dai un bacetto”.



Mattia, a questo punto, ha replicato: “Benedetta devi capirmi, era un momento mio. Lo sai, volevo stare solo perché ero finito al ballottaggio. Quella era una situazione particolare, non ero al top e volevo stare per conto mio. Quando si è in coppia molto spesso si tende a discutere. Però è un battibeccare normale. Ci chiariamo sempre quando succede. Da parte mia è tutto ok e te lo giuro”.



“Mi sento come se mi stai aiutando in questo percorso e non posso che dirti grazie. Ho un carattere molto particolare. Ho difficoltà a farmi capire. Arriviamo sempre a un chiarimento quando discutiamo. Mi sembra di starti vicino. Sei tanto carina, ma in certi momenti voglio stare da solo e penso possa capitare. Però non devi pensare che non ti voglio bene o non ti stimo”.