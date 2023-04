Amici 22, la puntata di ieri sarà ricordata anche per le lacrime di Benedetta; l’ex allieva della scuola è crollata a fine puntata. Una puntata che sancito l’eliminazione di Alessio Cavaliere, un addio duro che lui stesso ha commentato dopo la esclusione. Il ballerino ha usato parole dolci per il programma e Maria De Filippi. “Quando sono entrato ero spiazzato, non sapevo dove mettere le mani e dove potevo arrivare. Ero senza aspettative. Da subito sono stato accolto in maniere magnifica dai ragazzi e mi sono subito sentito legato a tutti”, ha detto.



E ancora: “Quando mi alzavo dal letto e mi rendevo conto per l’ennesima volta di essere ad Amici, mi dicevo: “Forse un pò ce l’hai fatta”. È stato già un traguardo prendere quella maglia, non mi sarei mai aspettato di arrivare fino a questo punto. Sono soddisfatto di mese stesso, se mi guardo dentro dico “bravo, complimenti”.

Amici 22, Benedetta in lacrime dopo l’eliminazione di Alessio



“Da domai mi rimetto in gioco e non mi fermo più. Non è stata una fine, ma l’inizio di qualcosa altro”. Proprio l’eliminazione di Alessio da Amici 22 è stata la ragione delle lacrime di Benedetta. Scrive Novella 2000 come: “Nella scuola di Amici 22 si creano tanti legami e, di conseguenza, è piuttosto comprensibile la reazione da perte di Benedetta, così come di tutti gli altri allievi della scuola più famosa d’Italia”.



“Ecco dunque il perché delle lacrime della ballerina nei confronti di Alessio e di Mattia. Entrambi hanno cercato di rassicurarla e confortarla”. L’eliminazione di Alessio non è andata giù ai fan del programma che hanno preso di mira i social. “Con tutti i ballerini di hip hop che c’erano quest’anno sono tutti stati fatti fuori, non abbiamo visto mezza comparata o guanto tra ballerini di hiphop, dall’eliminazione di Samu settimana scorsa a questa di Alessio oggi io basita. Alessio ha vernante talento da vendere e non serve essere competente per notarlo ma lui completamente scagato, si è esibito mezza volta, non viene mai visto nei daytime e eliminato così”.



E ancora: “Non so se voi c’avete fatto caso ma in uno dei daytime di questa settimana si è visto Alessio con una busta rossa e ovviamente noi non abbiamo visto niente è come se lui non esistesse. Premetto che io ritengo Mattia bravissimo e sono contenta che lui sia rimasto perché oggettivamente nel latino spacca e pur essendo ballerino di latino l’abbiamo visto spaziare un po’ nel hiphop e nel moderno quindi talento è talento”.