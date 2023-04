Amici 22, le prime parole dell’eliminato. Anche ieri sera, sabato 8 aprile, uno degli ultimi 10 allievi rimasti in gara ha dovuto lasciare il talent show di Maria De Filippi. Applausi e disperazione, esultanza per il vincitore dell’ultima sfida e pensieri sul proprio futuro per lo sconfitto si sono mescolati in un fragore di emozioni. All’annuncio di chi avrebbe dovuto lasciare il programma di Canale 5 il pubblico si è diviso.

Anche tra gli allievi ci sono state reazioni molto forti. Due di loro in particolare avevano stretto un forte legame con l’eliminato e le parole di Maria De Filippi hanno confermato l’autenticità di questi rapporti. La conduttrice, infatti, al timone del noto programma da oltre 20 anni, salutando i due ragazzi ha ricordato che spesso i rapporti nati ad Amici poi fuori non durano precisando però: “Ma in questo caso non sembra”.

Le ultime parole dell’eliminato da Amici 22

Come sapranno tutti gli appassionati a dovere lasciare la scuola di ballo e canto di Amici è stato Alessio Cavaliere che ha perso la sfida con l’amico Mattia Zenzola. Dopo l’esito del duello tra i due ballerini Alessio ha dichiarato: “Devi stare calmo è tutto ok bro. Matti sono contento, è ok. Sono super preso bene. Ho ballato e ho ballato tanto. Mi sono vissuto dei pareri, delle sfide, dei ballottaggi. Ho fatto un bel percorso. In qualunque caso prendi ciò che è tuo e cerca di essere consapevole di quanto sei forte. Tu sei bravissimo devi credere in te stesso”.

Alessio Cavaliere, comunque vada, ha vissuto un’esperienza di ineguagliabile valore professionale e umano. Queste le sue parole: “Quando mi alzavo dal letto e mi rendevo conto per l’ennesima volta di essere ad Amici, mi dicevo: “Forse un po’ ce l’hai fatta“. È stato già un traguardo prendere quella maglia, non mi sarei mai aspettato di arrivare fino a questo punto. Sono soddisfatto di me stesso, se mi guardo dentro dico ‘bravo, complimenti’. Da domani mi rimetto in gioco e non mi fermo più. Non è stata una fine, ma l’inizio di qualcos’altro”.

Sul rapporto con Mattia il ballerino ha aggiunto: “Comunque vada sono contento per ciò che abbiamo fatto. Abbiamo retto quattro puntate, mica poco. Siamo arrivati al serale e siamo andati avanti – le dichiarazioni di Alessio Cavaliere – Sono felice e mi sento di essere cresciuto tanto. Essere qui con Mattia è bello quanto brutto. Bello perché condividiamo anche questo. Domani mattina però ci alzeremo in posti diversi”.

