Amici 22, Maria De Filippi fa vedere ai ragazzi le critiche dei giornalisti e succede un casino. La popolare e amatissima conduttrice del talent show di Canale 5 sempre in vetta nelle classifiche degli ascolti tv ha deciso di far crescere gli allievi mettendoli di fronte a quello che troveranno appena usciti dal programma. Come in tutte le situazioni, lavorative e non solo, ci sarà chi approverà le esibizioni e le attività dei ragazzi.

Ma ci sarà anche chi riterrà le loro performance insufficienti, o addirittura peggio. Niente panico, è quello che avviene in un Paese dove ognuno ha diritto di parola e di esprimere il proprio punto di vista. Come riporta GossipeTV Quotidiano Nazionale, Il Giornale e All Music Italia hanno detto la loro sulle ultime esibizioni.

Le critiche dei giornalisti e la reazione di Wax

Tra i giudizi dei giornalisti spiccano quelli su Maddalena, alla quale viene ricordato che viene spesso attaccata da Alessandra Celentano. Il commento della ballerina è: “Si vede che a casa arriva il fatto che io sono tanto punzecchiata dalla Celentano e per fortuna capiscono”. Ma è niente rispetto a quello che afferma Wax. Wax, che già in passato ha avuto comportamenti e atteggiamenti scontrosi nei confronti sia degli altri allievi sia degli insegnanti, ha ricevuto diverse critiche. E ha commentato: “Andiamo avanti, del voto non me ne frega niente”.

Dopo queste parole Benedetta ha voluto prendere una posizione chiara: “Non dire così, vuoi dire che quando esce te ne frega? Come quando zittisci Maddalena con le patatine”. Wax, però, non si tiene e ribatte: “Quando la gente parla in questo modo, io fuori con il ca*** che ci lavoro… Non me ne frega un ca**o”.

La reazione di Wax ha immancabilmente provocato tutta una serie di commenti social: “Anche meno, Benedetta ha ragione” e “Menomale Benedetta 😅”. Poi c’è chi sottolinea: “Mamma mia Wax…. Che brutto. Pienamente d’accordo con Benedetta…ma sono modi di parlare ?? Avete fatto uscire Samu per sto ragazzetto …ma dai….”. C’è pure chi invita Wax a darsi una regolata perché si trova in un contesto professionale: “WAX È PROPRIO UN MALEDUCATO… MA COME FA A RIVOLGERSI COSÌ PER PARERI DATI DA PERSONE CHE UNA VOLTA FUORI LO POSSONO AIUTARE E FARLO LAVORARE???

