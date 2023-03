Amici 22, lite tra Wax e Aaron. Siamo entrati nella fase calda della stagione, il Serale ha preso il via tra mille emozioni e ovviamente qualche delusione. Ci riferiamo alle eliminazioni di Megan e NDG che hanno fatto parecchio discutere. D’altra parte il livello degli allievi rimasti è comunque alto e per pochissimo i due non sono riusciti ad approdare alla fase finale del programma. Polemiche anche per il ritorno dopo la gravidanza della ballerina Giulia Pauselli.

La performance della ballerina ha deluso gli spettatori e lei stessa ha ammesso: “Non ho detto niente perché sapevo che non sarebbe andata come volevo. Avevo tanta voglia di tornare sul palco ma prima o poi avrei dovuto ricominciare e così ho rotto il ghiaccio”. Ora a far discutere sono alcuni video in cui Aaron e Wax se le dicono di santa ragione. Una litigata nata da un’incomprensione e sfociata in un duro scontro tra i due e parole forti.

Il guanto di sfida di Arisa e la rabbia di Aaron con Wax

Tutto nasce da un guanto di sfida lanciato da Rudy Zerby e non accettato da Arisa e Wax. A sua volta Arisa lancia un guanto ad Aaron che si inalbera perché Wax non lo ha avvisato. “Ma quindi dobbiamo scrivere delle barre e sfidarci? – chiede Aaron appena vede tornare Wax in casetta – Come non sai un ca*** e sei appena arrivato?! Come mai se sapevi tutto da ieri, continuavi a far finta di nulla? Dai non ci credo che te lo sei scordato. Il principio, questa è una presa per i fondelli. Dopo cinque minuti che ti ha parlato Arisa non puoi scordarti che lei mi aveva lanciato una sfida”.

Wax ha cercato di giustificarsi poi è esploso: “Io non lo sapevo! Vabbè me lo sarò scordato. Ti ho fatto capire che non avevamo accettato il guanto di Zerbi, ma della sfida di Arisa me lo sono scordato. Oh bro, vattene a fare in c**o mi sono proprio rotto i co***i po**a pu***a. Se ridici che non mi credi ti rimando a fare in c**o per la seconda volta non ci sono problemi”.

“E che ca**o vuoi con sta cosa? – ha continuato Wax – Io se mi reputo un artista e non un cantante dico quel che ca**o mi pare. Questo accanimento mi dà fastidio! E poi sti giochetti come Rudy che mi dà del ciuchino e dell’asino. Non si deve permettere, perché io non gli dico che è un asino. Io ti mando a fare in c**o perché non mi stai simpatico come persona, non ti voglio più guardare negli occhi. Ci si manda a quel paese qualche volta. Succede che ci si insulti”. Insomma parole forti, secondo voi Wax ha esagerato?

