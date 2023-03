Amici, Lorella Cuccarini dedica un messaggio a NDG. Prima puntata del Serale e subito colpi di scena nella fase finale di Amici 22. Oltre all’eliminazione di Megan, già anticipata nei giorni scorsi, è arrivata quella di NDG. L’allievo era stato già punzecchiato da Rudy Zerbi che in settimana l’aveva definito un ‘imbucato’. Parola che ha provocato la reazione stizzita di Lorella Cuccarini che durante il primo appuntamento del Serale ha attaccato il collega.

Come detto anche l’avventura di NDG è arrivata al termine, dopo aver perso la sfida con la compagna di squadra Federica. Il talento allenato da Lorella Cuccarini ha comunque dichiarato di non avere rimpianti e di essere fiero del suo cammino nel programma. In tarda serata, in ogni caso, per lui è arrivata una piacevole sorpresa. Lorella gli ha infatti dedicato parole commoventi che sono state particolarmente apprezzate dal pubblico.

Lorella Cuccarini dedica dolci parole a NDG

Lorella Cuccarini ha voluto mandare un messaggio a NDG dopo che l’allievo ha concluso la sua esperienza ad Amici: “Nicolò, a te la mia dedica finale. Hai fatto una puntata super ed esci dal programma a testa alta! Questi lunghi mesi ti hanno fatto crescere molto, professionalmente ed umanamente. È il tuo nuovo inizio. Ti seguirò con grande affetto e ci sarò. Sempre”.

D’altra parte anche l’allievo aveva lasciato il programma senza rimpianti e anzi convinto di essere cresciuto molto grazie ad Amici: “Secondo me Nicolò oggi è una persona migliore, un artista migliore, un cantante più bravo e ha una consapevolezza molto più grande di se stesso, del mondo che lo circonda, della vita, perché Amici è una scuola di vita soprattutto. Ora gli dico vai là fuori e spacca il mondo. Non ti buttare giù”.

“Sicuramente non me l’aspettavo – ha detto ancora NDG – Mi aspettavo magari di andare più avanti, però uscire così secondo me è uscire a testa alta. Ovviamente tutti sognano la finale, sarei un ipocrita a dire il contrario. Però oggi l’ho vissuta come una finale. Non ho rimpianti, non ho avuto paura. Ero finalmente libero e questa cosa me la porto fuori per futuri palchi e future esperienze”.

