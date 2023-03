Grandi emozioni e pure tensione nella prima puntata del Serale di Amici. Intanto va detto che l’appuntamento è stato preceduto dalle polemiche che hanno riguardato lo Speciale andato in onda al posto di UeD che ha deluso molti telespettatori. Si è trattato infatti per buona parte di un collage di tutti i daytime già trasmessi e il pubblico non ha gradito: “Ma che senso ha mostrarci le stesse cose già viste nel daytime?!” e “Che delusione” sono stati alcuni commenti.

Un altro tipo di ‘delusione’ è quella relativa ai due eliminati. Si sapeva già da tempo che una sarebbe stata Megan. La ballerina e modella di Imola, tuttavia, ha ricevuto la proposta di un master a New York e tutto è finito bene. L’altro eliminato è stato il cantante NDG che ha perso il ballottaggio con la compagna di squadra Federica. Ma a rendere la puntata ancora più pepata è stato lo scontro tra Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi: i due insegnanti non se le sono mandate a dire…

Leggi anche: “Devi abbandonare la scuola”. Amici, è Maria De Filippi a dare la brutta notizia a fine puntata. Fan sotto choc (VIDEO)





Lo scontro tra Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi

Nella terza e ultima manche Lorella Cuccarini ha ‘sbroccato’ contro Rudy Zerbi il quale, nel corso della settimana, aveva dato dell’imbucato a NDG: “Qui non c’è nessun imbucato – ha precisato piccata l’insegnante – e non dovresti offendere la tua intelligenza perché tu lo sai che tutti i ragazzi che sono qui è perché hanno preso una media dell’8 da parte di tutti i prof”.

In seguito la discussione si è fatta ancor più infervorata con Rudy Zerbi che ha accusato la collega di non essersi mai presa le sue responsabilità. A questo punto Lorella Cuccarini è esplosa rinfacciando a Rudy le sue riserve e i suoi dubbi, in un primo momento, di portare Aarone e Piccolo G al Serale e poi “una settimana dopo li hai riempiti di complimenti. Un po’ di coerenza“.

Insomma da un parte Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno potuto gioire perché la propria squadra ha vinto tutte e tre le manche. Dall’altra, però, Rudy ha litigato sia con Arisa che con Lorella che ha criticato il collega: “Per una volta potevi evitare. Hai detto una cosa sbagliata a prescindere”. Ma Zerbi ha replicato accusando Lorella di non essersi mai presa le sue responsabilità e poi ha lanciato la frecciata: “È tutta la sera che stai rosicando. Facciamo cantare NDG che è meglio che canta lui piuttosto che parli tu”. Insomma, un Serale bello vivace a quanto pare…

“No, roba allucinante”. Bufera per la scelta di Mediaset su Maria De Filippi, il pubblico è totalmente deluso