“Devi abbandonare la scuola”. Amici, è Maria De Filippi a dare la brutta notizia a fine puntata. Fan sotto choc (VIDEO)

Una mitica grande prima puntata serale di Amici 22. L’evento, registrato nei giorni precedenti, è stato dibattito di molte discussioni vista la doppia eliminazione. Ne abbiamo già parlato in un precedente articolo, la prima a dover lasciare la scuola è stata Megan, una ballerina. La ragazza è stata di fatto allontanata dalla scuola per aver perso la sfida. Questo è un fatto noto da giorni perché la puntata è stata registrata e alcuni rumors sono chiaramente usciti dallo studio televisivo di Maria De Filippi.

Alla ragazza è stato proposto un master a New York e tutto è finito alla grade. Tuttavia non si poteva sapere il secondo eliminato della puntata in quanto è una decisione postuma. Maria si collega con la casetta e decreta chi sarà dei due ragazzi a dover lasciare la scuola. I due che si sono sfidati, alla fine, sono stati Ndg (cantante) che ha perso al ballotaggio con la sua compagna di squadra Federica.

Amici 22, chi è stato eliminato dopo il serale

Nicolò Di Girolamo, questo il vero nome di Ndr, e Federica, dopo le consuete sfide, sono stati invitati in casetta ad attendere il responso di Maria. “Ci credo, ma ho paura perchè non so che mi aspetta, che cosa farò e non sono poi così piccola”, dice Federica. Maria De Filippi a quel punto definisce la sua una “Paura intelligente”.

Poi prende la parola Ndg che dice: “Oggi mi sono liberato tantissimo, sto bene, ho potuto mostrare la mia parte emotiva e quella energica, ho dato tutto. Guardando indietro è stato un percorso assurdo. Oggi sono fiero di me”. La De Filippi gli ricorda che la mamma qualche giorno fa gli ha detto di essere molto cresciuto e lo conferma anche lei “Ha ragione tua mamma, ed era ora che non avessi paura. Hai fatto anche una battuta carina a Rudy”.

A quel punto è arrivato il momento della verità. A decretarlo sempre Maria: “Siamo arrivati a quel momento – ha detto sempre in voce Maria De Filippi – Nicolò sei tu”. Il giovane Ndg non sembra sorpreso, sarà lui a dover abbandonare la scuola. Dice: “Lo sapevo, stare qui ha riacceso qualcosa in me, sono certo che ora c’è un mondo che prima non potevo immaginare e non sapevo come crearmi, ora so come costruirlo. Mi serviva”.

