Tra poche ore inizierà la prima puntata del serale di Amici 22, ma la notizia su due probabili addii sta lasciando tutti esterrefatti. Un incredibile colpo di scena nel talento show di Maria De Filippi, che rischia di dover perdere davvero due figure imprescindibili e che sono apprezzati dal pubblico. Un momento certamente difficile per la conduttrice, che però al momento preferisce godersi il momento prima di dover ricaricare le batterie e cercare di ovviare a queste assenze pesanti.

Ad Amici 22 due addii sembrano essere dietro l’angolo, sebbene non ci sia stata ancora la comunicazione ufficiale. Intanto, gli allievi hanno letto le lettere che hanno scritto in attesa del serale. Poi l’abbraccio fra tutti i ragazzi e l’augurio di non mollare fino alla fine. Quello che è successo dopo, tuttavia, ha deluso i telespettatori. Infatti lo Speciale si è rivelato nella seconda parte un collage di tutti i daytime della settimana. Sui social in tanti si sono lamentati della decisione di Mediaset: “Ma che senso ha mostrarci le stesse cose già viste nel daytime?!” e “Che delusione”, mamma mia”.

Amici 22, due addii eccellenti in vista

A svelare tutto su Amici 22 e i possibili due addii eccellenti è stato il sito Blastingnews, il quale ha anche fornito le motivazioni che potrebbero aver spinto i due nomi top del talent show a prendere strade diverse. Stiamo parlando di due insegnanti, pronti a fare le valigie e ad abbandonare la scuola di Maria De Filippi una volta che il serale sarà giunto alla sua naturale conclusione. Il primo nome bomba è quello di Arisa, che per l’anno prossimo avrebbe ben altri obiettivi da raggiungere a livello professionale.

Arisa non dovrebbe prendere parte alla 23esima edizione di Amici perché starebbe pensando di partecipare a Sanremo 2024, anche se ovviamente l’ultima decisione spetterà ad Amadeus. Poi Blastingnews ha aggiunto che anche Raimondo Todaro sarebbe in procinto di mollare e dovrebbe comunicare tutto a Maria. Non andrebbe d’accordo con gli altri insegnanti e il clima che si è creato nel programma non gli piacerebbe più. Per questa ragione avrebbe intenzione di cambiare presto aria.

Il sito Novella 2000 ci ha tenuto comunque a precisare che non ci sono conferme da parte della trasmissione, quindi scopriremo qualcosa in più probabilmente quando Amici 22 sarà giunto al termine e si inizierà a proiettare lo sguardo verso la prossima edizione.