“No, roba allucinante”. Bufera per la scelta di Mediaset su Maria De Filippi, il pubblico è totalmente deluso

Amici 22, bufera su Mediaset e la decisione su Maria De Filippi. Il talent show di Canale 5 è giunto alla fase finale, con gli allievi pronti a darsi battaglia per conquistare il primo ambitissimo posto. Proprio nella giornata di ieri, giovedì 16 marzo, è stata registrata la prima puntata del Serale e già emergono le prime indiscrezioni su quello che è successo.

A quanto pare tutte le manche sono state vinte dalla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Ramon, Gianmarco, Isobel per la categoria ballo; Aaron, Piccolo G per la sezione canto. Per quello che riguarda invece la Prova Tim, votata dalla platea in studio, sembra a vincere sia stato Samu. Secondo poi quello che riporta SuperGuidaTv, l’eliminato della puntata che andrà in onda domani, sabato 18 marzo, è Megan. Niente da fare per la ballerina della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Parte la rivolta dopo lo Speciale Serale di Amici 22

Nella giornata di oggi la programmazione di Canale 5 è stata modificata. Alle 14:45, l’orario che tradizionalmente è assegnato a Uomini e Donne, è andato infatti in onda lo Speciale Serale di Amici di Maria De Filippi. C’era grandissima attesa perché lo Speciale era stato presentato come ricco di tanti contenuti in esclusiva. Ed effettivamente la prima parte non ha deluso le aspettative del pubblico.

Nella prima parte gli allievi che hanno ripercorso le loro esperienze nel talent show, dal provino all’entrata nella scuola ai momenti più importanti dei loro percorsi. Tanti e diversi gli episodi commoventi, come quando Cricca ha rivissuto la sua eliminazione. In questo viaggio a ritroso nel tempo hanno colpito anche le parole di Maria De Filippi che hanno aggiunto pathos alle immagini: “Siete caduti, vi siete rialzati, ma di sicuro non vi siete arresi. Voltatevi e vedete quanta strada avete già fatto, siete stati bravi tutti, in bocca al lupo”.

Dopo questo messaggio gli allievi hanno letto le lettere che hanno scritto in attesa del Serale. Poi l’abbraccio fra tutti i ragazzi e l’augurio di non mollare fino alla fine. Quello che è successo dopo, tuttavia, ha deluso i telespettatori. Infatti lo Speciale si è rivelato nella seconda parte un collage di tutti i daytime della settimana (VIDEO). Sui social in tanti si sono lamentati della decisione di Mediaset: “Ma che senso ha mostrarci le stesse cose già viste nel daytime?!” e “Che delusione, mamma mia”.

