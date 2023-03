“È incinta”. Cicogna ad Amici, l’annuncio della ballerina arriva dopo mesi di sofferenze

Cicogna a Amici, l’ex allieva è incinta: l’annuncio in un momento in cui il programma sta metabolizzando il dolore per la morte del marito della sua creatrice, Maurizio Costanzo. Di chi si tratta? Di una bellissima, e bravissima, ballerina che partecipò all’edizione numero 11 del talent, un’esperienza che raccontò nel corso di un vecchia intervista. “Dal punto di vista artistico con Amici ho decisamente ampliato il mio modo di vedere la danza. La mia formazione è completamente di stampo classico e quindi diciamo che per tutto questo tempo la mia danza è stata principalmente quella”.



“Ad Amici invece ho conosciuto ed apprezzato anche altri stili e questo mi ha arricchita molto. Sento di dover dire un grazie in particolare alla mia insegnante Alessandra Celentano che mi ha aiutata a sfruttare al massimo le mie capacità. Dal punto di vista personale sono cresciuta molto cambiando le mie prospettive, sono entrata come una ballerina che vive nel suo mondo specifico”.

Amici, l’ex allieva Francesca Dugarte aspetta il secondo figlio



“E sono uscite con la voglia di conoscere tutte le altre sfumature della danza perché ho capito che c’è sempre qualcosa da imparare anche dalle cose che possono sembrare lontane e diverse da noi”. Lei è Francesca Dugarte che arrivò fino alla finalissima della sua categoria, poi vinta da Giuseppe Gioffrè. Dopo Amici, nella compagnia Ballet Met aveva incontrato Jonathan Jordan, con cui era convolata a nozze nel 2019.



Dopo il matrimonio, la Dugarte era diventata mamma del suo primo figlio, il piccolo Alexander, nato a marzo del 2020. A dare la notizia è stata lei con un post: “Baby Jordan 2 in arrivo. Settembre 2023. Alexander è così emozionato di essere un fratello maggiore. Siamo entusiasti”. Una gioia dopo il dolore per l’aborto spontaneo che aveva deciso di condividere con in fan. Raccontava Francesca.



“Ho deciso di condividere questa storia perché mi sono trovato ad affrontare i sensi di colpa e non capire perché è successo a noi. 1 donna su 4 vive un aborto spontaneo. Non avrei mai immaginato di attraversarlo e penso sia importante normalizzare quanto spesso accade. La vita continua e dobbiamo “fingere” che tutto vada bene anche se sei in lutto per la perdita di qualcosa che non è mai arrivata in questo mondo”.