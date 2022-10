Bruttissima notizia per l’ex Amici Francesca Dugarte, che ha perso un bambino. La notizia più brutta è stata annunciata dalla diretta interessata con un video pubblicato su Instagram. Purtroppo si è registrato qualcosa che succede a volte alle donne e che provoca ovviamente un lutto gravissimo e un dolore indescrivibile. Ovviamente in tantissimi hanno mostrato vicinanza alla ragazza, che sta vivendo uno dei momenti più delicati della sua vita personale. Ma dovrà necessariamente rialzarsi per andare avanti.

E questo terribile annuncio dell’ex Amici Francesca Dugarte, che ha dunque perso un bambino, non è l’unico di questo 2022 che riguarda le vip. Lo scorso mese di settembre nel corso di una Instagram story Selvaggia Roma, che era molto entusiasta del fatto di essere rimasta incinta, ha confessato di aver purtroppo perso la bambina che portava dentro di sé. Ha avuto la forza di raccontarlo con poche parole su Instagram, ma ha poi chiesto che sia rispettata la sua privacy in questo momento dolorosissimo.

L’ex Amici Francesca Dugarte ha perso il suo bambino

Come spiegato dall’ex Amici Francesca Dugarte, che ha perso il bambino nei giorni scorsi, questo è un problema che riguarda tantissime donne. Il sito Isa e Chia, soffermandosi sul privato della ballerina, ha ricordato che lei è unita in matrimonio tre anni fa con Jonathan Jordan, suo collega. I due coniugi hanno poi festeggiato l’arrivo del primo figlio Alexander, ma ora sono stati costretti a fare i conti con questa grave perdita. Non è riuscita a portare avanti fino in fondo la sua gravidanza e quindi ha abortito.

Ora Francesca Dugarte ha quindi scritto sul suo profilo Instagram: “Questo non è un post di annuncio della gravidanza. Ho deciso di condividere questa storia perché mi sono ritrovata ad avere a che fare con sentimenti di colpa e non capire perché è successo a noi. Una donna su quattro vive un aborto spontaneo. Non avrei mai immaginato di attraversarlo e penso sia importante normalizzare quanto spesso accade. La vita continua e dobbiamo ‘fingere’ che tutto vada bene, anche se sei in lutto per la perdita di qualcosa che non è mai arrivato a questo mondo”.

Francesca Dugarte faceva parte di Amici 11 ed era una delle preferite della maestra Alessandra Celentano. Grazie al programma di Maria De Filippi, si era legata sentimentalmente a Marco Castelluzzo. Dopo Amici, ha lavorato nel corpo di ballo Washington Ballet e poi nell’Ohio Ballet. Quindi, ha preferito vivere all’estero.