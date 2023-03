Amici 22, il programma di Maria De Filippi va a grandi passi verso il Serale: l’appuntamento più atteso dai fan e quello in cui si deciderà il vincitore in un format tutto rinnovato. La puntata di domenica scorsa, 12 marzo, ha segnato il ritorno in studio di Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo. A dedicare un pensiero speciale alla conduttrice era stato l’allievo Cricca. Una dedica dolce e delicata per la padrona di casa che chiaramente ha colto il gesto e l’ha ringraziato.



Nello specifico Cricca ha intonato ‘Maledetta felicità’. Un brano le cui parole recitano così: “Maledetta felicità e l’assoluta convinzione, che anche se non cambiamo noi, cambia lo stato delle cose, ti ricordi di un anno fa, seduti in riva al cuore, così stretti in un abbraccio, ma il tuo abbraccio è di chi se ne va”. A quel punto il giovane si è commosso e al termine del brano si è voltato verso Maria De Filippi e le ha sorriso. Poco dopo Cricca l’ha salutata, dandole le spalle.

Amici 22 Serale, il ballerino Gianmarco primo eliminato?



È stata una delle ultime uscite prima del Serale per il quale circola già il nome del primo eliminato. A dare un indizio è stato Emanuel Lo che ieri ha giudicato i ballerini degli altri team ed è stato molto duro, soprattutto con Gianmarco Petrelli. Ha detto: “Gianmarco invece è un ballerino con una tecnica molto debole. Questo si vede soprattutto se esce dal suo”.



E ancora: “C’è stato un disequilibrio tra alcune coreografie che ha portato quest’anno, alcune erano carine e altre erano fragili, fatte da ammiccamenti e di movimenti che si ripetevano nel tempo. Come se avesse proposto una cosa sola. C’è differenza tra l’artista e quello che balla tanto per ballare. Secondo me lui è uno di quelli che dovrebbe uscire prima, lui è uno dei più deboli tra tutti”. Il primo indiziato per lasciare la scuola sarebbe quindi lui.

In casetta i ragazzi delle altre squadre hanno ascoltato i commenti dei prof Cuccarini ed Emanuel Lo e… #Amici22 pic.twitter.com/aMwmaffaSb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 13, 2023



E sembra che anche i fan siano d’accordo. In un post in cui si vedono Meghan e Gianmarco una fan scrive: “Potete provarci in tutti i modi a sponsorizzarli, ma rimangono i ballerini più scarsi della scuola. Abbiamo visto in questi mesi più clip di loro che di ndg o piccolo g che cantano, e ricordo a tutti alla produzione in primis che sono la per ballare e cantare non per tubare, e io voglio vedere l’arte no gli escamotage per arrivare al pubblico in modo diverso dal mostrare ciò che sanno fare della loro arte semmai lo sappiano fare”.