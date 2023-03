Amici 22, scelti i tre giudici del Serale. È una vera e propria rivoluzione quella attuata nella fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi che vedrà sfidarsi quindici concorrenti. La prima puntata è prevista per sabato 18 marzo a partire dalle 21:15 e vedrà la partecipazione della cantante Francesca Michielin. Intanto sono cambiate le regole per l’accesso alla parte conclusiva del programma, come ha spiegato la stessa Maria De Filippi.

“Mi sentite, allora… – ha spiegato Maria recentemente – stiamo arrivando pian piano all’ultima puntata della messa in onda del pomeridiano senza che le maglie siano state assegnate. Senza che i professori abbiamo scelto a chi darla e a chi non darle. Ok? Abbiamo solo 10 magliati che sono pochi. Se in settimana non arriverà una risposta sarà la collegialità dei professori che indicherà chi non avrà la maglia. Adesso durante la settimana ai professori, non di appartenenza ma agli altri, ci sarà la possibilità di vedervi”.

Via De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto: chi sono i nuovi giudici

L’account ufficiale di Amici ha ufficializzato i nomi dei tre nuovi giudici che sostituiranno Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto. Si tratta del cantautore Cristiano Malgioglio, artista originale ed eclettico che ha collaborato con i più grandi nomi della musica italiana e composto canzoni come “Ancora, ancora, ancora” e “Testarda io”. Al suo fianco ci saranno Giuseppe Giofrè, ballerino siciliano che ha trionfato nel programma nel 2011 e poi il cantante Michele Bravi.

Quest’ultimo ha vinto l’edizione numero 7 di X-Factor, ha pubblicato tre album e ha partecipato per due volte come concorrente e una come ospite a Sanremo. Ad Amici ha già svolto il ruolo di tutor. Per quanto riguarda Cristiano Malgioglio non tutti sono felici della sua scelta, tra i commenti social leggiamo: “L’anno scorso ha dato il voto 9 a Gio Montana quindi… non so cosa aspettare” e “Avrei scelto Tiziano Ferro. Malgioglio proprio NO”.

Su Giuseppe Giofrè possiamo dire che dopo la vittoria di Amici ha intrapreso una carriera ricca di soddisfazioni lavorando con artisti del calibro di Jennifer Lopez, Britney Spears, Taylor Swift e Ariana Grande. Questi gli allievi sicuri di partecipare: Angelina (allieva di Lorella Cuccarini), Ramon (allievo di Alessandra Celentano), Isobel (Alessandra Celentano), Gianmarco (Alessandra Celentano), Maddalena (Emanuel Lo), Mattia (Raimondo Todaro), Samu (Emanuel Lo), Alessio (Alessandra Celentano), Federica (Arisa) e Wax (Arisa). Ne mancano altri cinque.

