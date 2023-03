Ormai ci siamo: su Amici 22 è stata presa una decisione importante per la parte finale del talent show di Canale 5. Maria De Filippi l’ha fatto sapere in queste ore tramite le pagine ufficiali del programma, ma è anche spuntata fuori un’altra indiscrezione che il pubblico ha subito letto e diffuso in rete. A riportare tutto in anteprima è stato il sito Blastingnews, che ha deciso di rivelare ai suoi lettori cosa succederà tra una decina di giorni. Ed era una notizia che tutti attendevano da tempo.

Prima di dirvi tutto su Amici 22 e questa decisione che è ormai stata assunta, dobbiamo fare chiarezza su Lorella Cuccarini e la possibilità che possa abbandonare la trasmissione. Una volta per tutte la ballerina ha fatto chiarezza. A Verissimo non poteva essere più netta: “Leggo da qualche parte – afferma Lorella – che decido di andare altrove, ma francamente se Maria non cambia idea e non vuole cambiare prof penso che non mi muoverò da Amici. Mi trovo bene, è una famiglia, mi sento nel posto giusto”.

Amici 22, la decisione sul programma

Sappiamo che ad Amici 22 è stata già presa una decisione per quanto riguarda coloro che approdano al serale. Sono 15 quelli che ce l’hanno fatta, mentre gli ultimi due ad aver abbandonato il talent show sono stati Niveo e Benedetta. Quest’ultima sarà però impegnata con Mattia Zenzola, infatti lo aiuterà nei passi a due. Ma ora si è saputo altro proprio sulla fase conclusiva del programma, infatti c’è la data ufficiale dell’inizio del serale e si è anche scoperto quando verrà registrata la prima puntata.

Ciò che è possibile leggere anche online sul sito Witty è che l’inizio del serale di Amici 22 è previsto per sabato 18 marzo, ma il sito Blastingnews si è spinto anche oltre e ha saputo che non sarà in diretta e che la registrazione della puntata dovrebbe avvenire giovedì 16 marzo. Da quel giorno inizieranno a venire fuori i dettagli sui concorrenti che dovranno lasciare la scuola. Non resta che aspettare quindi poco meno di due settimane per scoprire cosa succederà nell’amatissima trasmissione Mediaset.

Queste invece le parole scelte da Amici per confermare l’avvio del serale: “Il serale di Amici 22 da sabato 18 marzo in prima serata su Canale 5!”. E il pubblico ha ovviamente cominciato a scrivere i nomi degli allievi, che sperano possano vincere il programma.