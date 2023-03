Amici 22, il talent guidato da Maria De Filippi sta entrando nel vivo: nelle prossime settimane inizierà il serale; come ogni volta che il programma si avvia alla conclusione però si torna a parlare dell’addio di qualche protagonista. Nella puntata di ieri, la prima dopo la morte di Maurizio Costanzo, tra gli ospiti c’è stata Giorgia con un seguito polemico sui social: “Lda che non viene chiamato come ospite nonostante è stato a Sanremo e la De Filippi che fa finta di non sentire il nome di Sissi tra gli autori dell’album di Giorgia. Chissà perché… Cmq “Atacama” è bellissima”.



Polemiche alle quali il talent non è alieno. Prova è la scelta dei ragazzi per il Serale che inizierà il 18 marzo, tra cui è finita Federica. “Federica ha una voce Meravigliosa ed un timbro di uguale bellezza ma devo dire che le assegnazioni che le vengono date (a parte forse 2 o 3) sono pessime: le assegnate un repertorio Mortorio mentre potrebbe farci godere con ogni senso. Per favore VALORIZZATE Questa bravissima cantante!!!”.

Amici 22, Lorella Cuccarini e lo voci di addio a Maria De Filippi



Una cantate che farà parlare allo stesso modo delle voci su Lorella Cuccarini che, secondo molti, potrebbe lasciare Maria De Filippi dopo Amici 21. Una volta per tutte la ballerina ha fatto chiarezza. A Verissimo non poteva essere più netta: “Leggo da qualche parte – afferma Lorella – che decido di andare altrove, ma francamente se Maria non cambia idea e non vuole cambiare prof penso che non mi muoverò da Amici”.



“Mi trovo bene, è una famiglia, mi sento nel posto giusto, lavorare con e per i giovani è una soddisfazione grande, mai l’avrei immaginato”. Insomma nessun pericolo di un suo spontaneo abbandono e il suo rimanere nello show è legato esclusivamente a quanto vorrà Maria. E a quanto pare il pubblico sembra gradire non poco la notizia.



Lorella Cuccarini infatti è sempre amatissima. Eppure qualcosa potrebbe cambiare. Scrive Today come Oltre a Rudy Zerbi e a Alessandra Celentano gli altri insegnanti sono cambiati spesso nel corso di questi anni: quindi una possibile sostituzione potrebbe interessare Arisa, Raimondo Todaro e Emanuel Lo.