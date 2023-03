Svolta importante ad Amici 22. Una comunicazione molto importante è stata fatta agli allievi, che adesso conoscono tutti i dettagli in vista dell’imminente arrivo del serale. Nella serata di sabato 18 marzo ci sarà il primo appuntamento con la parte conclusiva del talent show di Maria De Filippi. I concorrenti e il pubblico da casa attendevano una notizia rilevante, che è stata data proprio nelle scorse ore. Il video relativo a questo annuncio ai ragazzi della scuola è stati pubblicato sui social dal programma.

Un momento certamente ricco di suspence e di gioia allo stesso tempo. Nelle ultime ore ad Amici 22 è stata fatta questa fondamentale comunicazione agli allievi giunti al serale, che in totale sono 15. Inoltre, è uscita fuori anche un’altra indiscrezione in riferimento alla prima puntata, che si svolgerà quindi tra pochi giorni. Se confermato, si tratterebbe già di una mazzata per gli studenti, che ora dovranno davvero dare il massimo per provare ad andare avanti e a raggiungere la finalissima della trasmissione.

Amici 22, importante comunicazione agli allievi

Prima dell’avvio del serale, la produzione di Amici 22 e Maria De Filippi hanno deciso di fare una comunicazione agli allievi, che ora conoscono tutto ciò che li aspetta da adesso in poi. Entrando nello specifico, l’annuncio ha riguardato la composizione delle squadre, che sono esattamente tre. Nella prima ci sono i ballerini Samu, Maddalena e Megan e i cantanti NDG, Cricca e Angelina ed è quella capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Successivamente è stato scoperto il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Quindi, Zerbi e Celentano conteranno sull’apporto artistico di Ramon, Gianmarco e Isobel per quanto riguarda il ballo e di Aaron e Piccolo G. per il canto. Infine, Arisa e Raimondo Todaro avranno in squadra i ballerini Alessio e Mattia nonché i cantanti Federica e Wax. E poi è anche emerso che nel primo appuntamento del serale di Amici 22 dovrebbero essere due, stando alle anticipazioni di queste ore, gli allievi che saranno eliminati rinunciando al sogno di vincere il talent show.

Una comunicazione importante: per gli allievi di #Amici22 è arrivato il momento di scoprire come sono composte le squadre del Serale! Cosa ne pensate? pic.twitter.com/oXD9mKVdSK — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 13, 2023

Queste alcune delle reazioni del pubblico di Amici 22: “Arisa e Todaro troppo penalizzati”, “Come sempre Zerbi e Celentano la squadra migliore”, “Ma niente Cucca-Todo? Ma che è successo?”, “Non capisco perché Lorella sia un’insegnante di canto”.