Grande emozione per l’ultima puntata di Amici, andata in onda domenica 12 marzo 2023. A dedicare un pensiero speciale a Maria De Filippi per la morte di Maurizio Costanzo, è stato l’allievo Cricca. Una dedica dolce e delicata per la padrona di casa che chiaramente ha colto il gesto e l’ha ringraziato. Quella andata in onda è stata la prima puntata registrata da Maria De Filippi dopo la scomparsa del marito.

Ad un tratto Cricca e gli altri allievi della scuola hanno dovuto riconsegnare le maglie per avere quindi la possibilità di accedere alla seconda fase del programma. E proprio Cricca si è presentato sul palco con “Maledetta Felicità”. Tutti quindi hanno notato che durante l’ultima parte del brano il giovane artista l’ha dedicata a Maria De Filippi. Così mentre il ragazzo cantava il pensiero è andato a Maurizio.

Leggi anche: “Non siamo come te”. C’è Posta per Te, Francesca e Maria: nessun perdono per il padre





Amici, la dedica di Cricca a Maria De Filippi

Le parole del testo dicevano: “Maledetta felicità e l’assoluta convinzione, che anche se non cambiamo noi, cambia lo stato delle cose, ti ricordi di un anno fa, seduti in riva al cuore, così stretti in un abbraccio, ma il tuo abbraccio è di chi se ne va”. A quel punto il giovane si è commosso e al termine del brano si è voltato verso Maria De Filippi e le ha sorriso. Poco dopo Cricca l’ha salutata, dandole le spalle.

In tantissimi sui social, sopratutto si TikTok, sono convinti del fatto che Cricca abbia fatto una vera e propria dedica alla padrona di casa. Anche All Music Italia commenta così la vicenda: “Cricca lo ha presentato per la prima volta nella puntata del 12 marzo, e con gli occhi, senza dire una parola, lo ha dedicato a Maria De Filippi la quale lo ha ringraziato“. La reazione della presentatrice non si è fatta attendere.

Quando il ragazzo è tornato a posto, Maria ha detto qualcosa di davvero molto toccante e bello: “Ho visto, ma ho fatto finta di non vedere. Quando faccio finta di non vedere, faccio finta di non vedere, ma vedo comunque. Ma ho visto che mi hai dato le spalle di corsa e mi sono detta ‘ve bene così’“. A quel punto Cricca ha risposto alla padrona di casa con un: “Grazie Maria”. Poi il programma è continuato e Maria ha poi ripreso la gara con Alessio.

Leggi anche: “Scusate non ce la faccio”. C’è posta per te, Marco Mengoni crolla in diretta. Maria costretta ad intervenire