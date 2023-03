C’è Posta per Te, il duro colpo per il papà. Il people show di Maria De Filippi continua a coinvolgere il pubblico di telespettatori, proiettandolo dentro storie che lasciano riflettere. La busta, simbolicamente, rappresenta il tramite delle nuove possibilità, ma anche di muri alzati per sempre. Il racconto di Maurizio divide in due fazioni il pubblico a casa.

Maurizio tradisce la moglie e chiede l’aiuto di C’è Posta per Te. La storia è quella di un marito, ma anche di un papà che ha ammesso davanti a tutti di aver tradito la fiducia della moglie dopo 33 anni di amore, ma anche delle due figlie, Maria e Francesca. Un rapporto che l’uomo ha provato a ricucire grazie all’intervento di Maria De Filippi, mettendo in conto anche la possibilità di non vedere la busta aprirsi.

Maurizio tradisce la moglie e chiede l’aiuto di C’è Posta per Te: interviene anche Maria De Filippi

Maurizio ha ammesso il suo errore, ma anche la verità su un rapporto coniugale in crisi da diverso tempo che lo ha condotto a cominciare una relazione con una collega di lavoro, poi diventata la sua compagna. Il tentativo di Maurizio è stato di recuperare la fiducia delle due figlie, porgendo le sue scuse anche davanti al numeroso pubblico di C’è Posta per Te: “Ormai sono passati sette, otto mesi. Non ho più un rapporto con voi e mi mancate da morire”, inizia così il racconto di Maurizio commosso nel salotto televisivo del people show di Maria De Filippi.

“Non c’è giorno o notte, che non vi penso. Ho provato a cercarvi, ho provato con i messaggi, con le telefonate, senza risposta. Se non sono venuto sotto casa e perché so che Francesca sta studiando, mi è stato detto che era meglio per lei perché affrontava gli esami e che qualche esame non l’ha dato e io mi sento in colpa da morire. Sono venuto qui per cercare di recuperare tutto quello che c’era prima”. Maurizio ha provato a chiedere scusa alle figlie con occhi visibilmente lucidi.

Un momento molto delicato che ha visto entrare in scena anche Maria De Filippi nel tentativo di convincere le due ragazze ad aprire la busta e dare una seconda possibilità al padre: “Stasera è qua a voler dire che vuole essere il padre di prima e chiede scusa a tutti, perché volete chiudere la busta?”, ha dunque chiesto Queen Mary. Purtroppo però le due ragazze hanno deciso di lasciare chiusa la busta. Per Maurizio non è stato una verità molto facile da accettare.