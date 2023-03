“Questo è per te…”. C’è posta per te, il toccante gesto di Maria De Filippi per Maurizio Costanzo. Il pubblico in lacrime

C’è Posta per Te, la dedica a Maurizio Costanzo. Il noto giornalista, conduttore e autore italiano ha chiuso per sempre i suoi occhi lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. Poco prima che avvenisse il decesso di Maurizio Costanzo, è stata registrata la puntata con protagonista Marco Mengoni, ma in fase di montaggio è stato aggiunto un messaggio di Maria De Filippi indirizzato al pubblico, che per lei ha sempre dimostrato un forte affetto e una sincera vicinanza.

Il messaggio di Maria De Filippi a C’è Posta per Te dopo la morte di Maurizio Costanzo. Prosegue il silenzio di Queen Mary in seguito al decesso dell’amato marito. La dolorosa perdita richiede per la conduttrice ancora il giusto tempo per essere metabolizzata. La stessa Maria avrebbe ammesso di non avere ancora le forze per tornare sul piccolo schermo e riprendere il ritmo della vita quotidiana. Aumenta dunque anche la preoccupazione per lei. A esternarla gli amici e colleghi più cari.

Leggi anche: “Lasciare la tv?”. Maria De Filippi, quelle strane parole dei suoi collaboratori





Il messaggio di Maria De Filippi a C’è Posta per Te dopo la morte di Maurizio Costanzo

A proposito di Maria De Filippi, riecheggiano ancora le parole dello storico amico di Maurizio Costanzo, Giorgio Assumma: “Chi mi preoccupa è Maria De Filippi. Dietro l’apparente distacco nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori”, ha raccontato a Nuovo e ancora: “Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”.

L’uomo ha poi raccontato gli ultimi momenti di vita del conduttore: “Era ancora cosciente. La figlia Camilla gli ha chiesto di recitare l’Ave Maria e lui ne ha sussurrato i primi versi per poi interrompersi e dirle: “Non ce la faccio, continua tu a pregare per me””. E poco dopo la dolorosa perdita e durante le ultime due puntate di Amici e C’è posta per te, Maria De Filippi ha fatto recapitare il suo primo messaggio di ringraziamento al pubblico: “Vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto”.

Non ultima, la dedica a C’è Posta per Te nel corso dell’ultima puntata. Maria De Filippi ha deciso di mandare a tutti un appello in chiusura della puntata: “Vivere è la cosa più preziosa, non sprechiamo il nostro tempo…viviamo sempre ogni istante. Grazie, Maria”. E come si apprende su Tag24.it “la conduttrice continuerà le registrazioni di Uomini e Donne, mentre a partire da sabato 18 marzo andrà in onda il Serale di Amici”.