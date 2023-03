Maria De Filippi lascia la tv? Andiamo ad ascoltare cosa hanno rivelato alcuni suoi collaboratori. In questi giorni si sta molto parlando dello stato d’animo della famosa conduttrice. La signora della tv sta affrontando uno dei periodi più delicati della sua vita dopo la morte del marito e mentore Maurizio Costanzo. Il rapporto tra i due è sempre stato fortissimo, non solo dal punto di vista sentimentale, ma anche professionale. Fu proprio Maurizio a lanciarla nel mondo della tv.

Proprio oggi è andata in onda la prima puntata di Uomini e Donne che la conduttrice ha registrato dopo la morte di Maurizio Costanzo. In questa occasione Maria De Filippi non ha fatto alcun riferimento al lutto, anzi ha dato il “buon pomeriggio a tutti” come sempre. In realtà le sue condizioni sono tutt’altro che serene, come ha rivelato l’amico di famiglia e avvocato Giorgio Auriemma. E come confermano le indiscrezioni filtrate dai collaboratori di Maria in queste ore.

Leggi anche: “Non ha voluto dire nulla”. UeD, cosa è successo in studio al rientro di Maria De Filippi





“Come sta davvero”, le parole dei collaboratori di Maria

Sul settimanale DiPiù escono fuori delle indiscrezioni sullo stato d’animo di Maria De Filippi. Il magazine ha raccolto le confidenze di alcuni suoi collaboratori: “È molto dura senza Maurizio – avrebbe rivelato la conduttrice ad alcune persone che lavorano con lei – però è mio dovere tornare, perché Maurizio avrebbe voluto così. Anche se, ripeto, per me non è per niente facile. Starei volentieri lontana dalla televisione”. Una frase che apre uno scenario impensabile fino a poco tempo fa, ovvero la possibilità che Maria decida di mollare la tv.

“Maria è molto, molto provata – le parole di una persona a lei vicina riportte dal magazine – ha paura di crollare”. Anche il settimanale NuovoTv ha riportato le dichiarazioni di persone vicine a Maria De Filippi: “Prima di oggi lei non aveva mai fatto tv senza di lui. Ogni volta che finiva una puntata lei gli telefonava o correva a casa per raccontargli quella o quell’altra cosa che era successa. Tra loro c’era un continuo scambio di pareri. Hanno passato più di trent’anni insieme. È una vita: una vita che Maria ora si appresta ad affrontare da sola”.

Per Maria De Filippi si apre un nuovo capitolo. In questi giorni la conduttrice sta registrando le nuove puntate di Uomini e Donne. Sabato, inoltre, inizia il Serale di Amici, un altro show che si fa fatica a pensare senza di lei. Di sicuro in questo momento Maria non può abbandonare gli impegni già presi, ma forse presto per lei potrebbe aprirsi la possibilità di un lavoro dietro le quinte e non davanti alla macchina da presa. Un’ipotesi rafforzata dalle rivelazioni fatte da chi è a stretto contatto con lei.

“Siamo stati fidanzati”. Maurizio Costanzo, la storica attrice parla della loro relazione