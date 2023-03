Maurizio Costanzo, a due settimane dalla morte continua l’attenzione mediatica sul giornalista: ora spunta una fidanzata, famosa, di cui nessuno sapeva niente (o almeno così sembra). Tanti in queste settimane i messaggi arrivati per dire addio al marito di Maria De Filippi, tra quelli più toccanti c’è quello di Fiorello che con lui ha collaborato per anni. “Ciao Maurizio sai che sono tre giorni che penso a cosa dire di te, senza essere banale, ridondante o non so. Sono tre giorni che parlano di te, stanno dicendo delle cose meravigliose su di te”.



“Sul grande uomo che eri, di come hai rivoluzionato la televisione e di come hai cambiato la vita a tante persone che fanno questo mestiere, me per primo. Volevo quindi anche essere divertente, perché so quanto ti piaceva ridere. Quante ne abbiamo fatte insieme. Abbiano fatto di tutto, abbiamo fatto The Blues Brothers, ti ho fatto ballare il cha cha cha, suonare il sassofono per finta; ridevamo di cose che per altri non volevano dire niente, ma noi ridevamo di cose assurde”.

“E ora sono qua per fare uno show, e oggi voglio fare la puntata più divertente di tutte, per te. Voglio omaggiarti cantando, ovviamente ‘Se telefonando’ che in questi giorni hanno cantato in mille modi. Però ti ricordi come ti dicevo? ‘Le cose come non le so fare io, non le sa fare nessuno’. La canterò accompagnato dal maestro Cremonesi alla chitarra, lo farò per te, per Maria, per i tuoi figli, Gabriele, Camilla, Saverio; per dirti ‘Grazie Signor Costanzo”.



Parole dalle quale traspare un dolore profondo, lo stesso che ha provato Giovanna Ralli che a Domenica In ha raccontato: “Quando incontrai per la prima volta Maurizio Costanzo, lui aveva 21 anni e io ne avevo due più di lui. Siamo stati fidanzatini e in quel periodo aveva cominciato a lavorare per Grazia. Ci siamo frequentati e innamorati, è stata una bella storia, poi io sono dovuta andare a Parigi e per motivi di lavoro ci siamo persi”.



In una più recente intervista al Messaggero, invece, la Ralli parlando dei ricordi ha detto: “Cerco di pensare sempre al presente. Ci sono delle vicende che magari puoi ricordare come in questi giorni dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, un carissimo amico, che ho conosciuto quando eravamo ragazzi. In questo frangente ho voluto ricordare, ma non sempre lo faccio volentieri”.