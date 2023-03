Una settimana fa, in una Piazza del Popolo gremita, i funerali di Maurizio Costanzo: oggi la scoperta sulla tomba. Erano stati funerali solenni ma sobri quelli di lunedì scorso, come richiesto dal giornalista raccontato da don Walter Insero: “È vero si è chiuso il sipario ma è finito il primo atto. La sua vita continua, la sua anima continua ad amare, a voler bene e a sentire il nostro amore – spiegava -. Ho trovato una persona accogliente, amorevole che mi ha fatto subito una battuta Abbiamo conversato e parlando, mi colpì perché mi ha raccontò la sua infanzia, la sua parrocchia”.



E ancora: “Nel suo lavoro era un po’ cinico, ma non nella vita. Era molto goloso e so che ogni tanto gli veniva spacciato un po’ di cioccolato fondente di nascosto. Poteva anche fare una sfuriata ma dopo cinque minuti era come se non fosse successo nulla, non serbava rancore. Non si professava credente, non lo era in senso stretto, era molto rispettoso”.

Maurizio Costanzo sepolto nella tomba che ospitò Monica Vitti



Quindi concludeva: “Negli ultimi tempi si è sempre più avvicinato ai valori cristiani, si è sempre chiesto cosa ci fosse dietro l’angolo e quindi dopo la morte. Si è interrogato molto anche con me, e ho visto un uomo affascinato dalla figura di Gesù”. Ora, per Maurizio Costanzo, è arrivato il tempo del riposo nel cimitero del Verano dove, in attesa di una collocazione, riposa in una tomba che in passato ha ospitato un’altra stella dello spettacolo italiano: Monica Vitti.



“Il posto preciso, come spiegato dai dipendenti, è il passaggio 8, fila II, numero 11. Il vicino di casa di Costanzo (per intanto) è Francesco Spada, deceduto nel 1873, un saggista che è stato descritto dai suoi familiari come “uomo integerrimo e dotto.” Poco più avanti invece si trovano le tombe di altri personaggi famosi, come Garibaldi, Mameli, Trilussa, Ungaretti, Alberto Sordi, Vittorio Gassmann e Nino Manfredi, solo per citarne alcune”.



Sulla tomba di Costanzo, riporta Repubblica: sono comparsi tantissimi messaggi. “Qualcuno ha sistemato su un ramo i nastri che adornavano le corone di fiori. Ci sono quelli della Roma, del ministero della Cultura e di Roma Capitale. E poi quelli dei collaboratori e degli amici che in un biglietto scrivono: “Grazie per tutto quello che hai fatto”.