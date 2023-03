Maurizio Costanzo, l’ex moglie rompe il silenzio. Una scomparsa dolorosa soprattutto nella vita di Maria De Filippi. Il colosso del mondo dello spettacolo e della televisione si è spento una settimana fa circa all’età di 84 anni lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della moglie e di amici e colleghi che in lui hanno sempre visto un importante punto di riferimento.

Marta Flavi su Maurizio Costanzo, fuori la verità. Tanti messaggi da parte di amici e colleghi in memoria del conduttore, autore e giornalista italiano. Numerosissime le trasmisssioni televisive che hanno dedicato a Maurizio Costanzo un pensiero e talvolta intere puntate. Ricordi e momenti di profonda amicizia condivisa, ma tra i silenzi assordanti quello di Marta Flavi che oggi ha deciso di rompere il silenzio sull’ex marito. Infatti Marta è stata la terza moglie del conduttore. Convolati a nozze il 7 giugno del 1989, la coppia ha poi raggiunto il capolinea dopo un solo anno di matrimonio.

Marta Flavi su Maurizio Costanzo, fuori la verità: “Mi fece contattare da un agente…”

Prima ma separazione nel 1990, poi il divorzio ufficiale nel 1994 e nel 1995 le nozze tra Maurizio Costanco e Maria De Filippi che nel salotto di Domenica In ha rivelato: “All’epoca c’era il duplex, io stavo a casa mia da sola e stavamo al telefono, lui a casa con lei che alzò la cornetta, quindi eravamo tutti e tre al telefono. Mia madre lo chiamò per sapere che intenzioni avesse con me. Io mi auguravo che lui avesse il coraggio di dire, di continuare la storia”.

Marta Flavi decide dunque di rompere il silenzio per dare l’ultimo addio a Maurizio Costanzo sui social postando una foto che la ritrae insieme al conduttore nel giorno delle loro nozze. “Sono ancora sgomenta…buon viaggio Maurizio”, ha scritto a corredo dello scatto. “Sono sconvolta da questa notizia, mi dispiace tanto. Maurizio Costanzo è stato un uomo importante nella mia vita” racconta Marta Flavi al Corriere: “Ci siamo amati, anche contro tanti pregiudizi. Io ero giovane e bella”.

E ancora: “È vero. Ci siamo scannati, ma il tempo calma tutto”. E in ricordo delle loro nozze: “Mi parlava spesso dei suoi matrimoni precedenti e aveva appena terminato la storia con Simona Izzo. Io gli dissi che la nostra unione doveva essere ufficiale. Lui disse: “Va bene, mi separo ufficialmente da Flaminia la sua seconda moglie, e poi ti sposo”. È stato di parola. Dopo tre anni mi sposò”. Poi però la fine del matrimonio: “Non potevamo andare avanti, perché eravamo troppo diversi” confida Flavi: “Lui concepiva la vita come lavoro, la sua vita era il lavoro. Per me non è così, non sono ambiziosa e ho bisogno di altre cose”. Poi la rivelazione su quando dieci anni fa si sono ritrovati: “Mi fece contattare da un agente famoso dal quale seppi che aveva desiderio di rivedermi – spiega al settimanale Nuovo TV: “mi infilai una parrucca nera per passare inosservata“. Così hanno continuato a sentirsi per telefono: “Era un uomo divertito e divertente“.