“Cosa voleva fare”. Maurizio Costanzo, retroscena impensabile dal famoso: è successo poco prima della morte

GF Vip 7, l’ex gieffino rivela un aneddoto su Maurizio Costanzo. Si è spento all’età di 84 anni il colosso del mondo dello spettacolo e della televisione, lasciando un vuoto incolmabile nella vita della moglie, Maria De Filippi, e di numerosi amici e colleghi vip per i quali Maurizio è stato sempre un importante punto di riferimento.

Il retroscena su Maurizio Costanzo di Attilio Romita, il racconto tira in ballo anche il GF Vip 7. Il giornalista ha rilasciato una lunga intervista per Superguida Tv durante la quale ha ricordato anche il noto conduttore italiano venuto a mancare una settimana fa all’affetto dei suoi cari: “Un ricordo che ho di lui? L’ho conosciuto molti anni fa per un’intervista. Due giorni dopo che sono uscito dalla casa, Sonia Bruganelli mi ha detto che parlando con Maurizio Costanzo del Grande Fratello Vip, lui ha raccontato che aveva seguito il mio percorso e che non si sarebbe mai immaginato che l’avrei fatto con tanta leggerezza”.

Il retroscena su Maurizio Costanzo: il racconto di Attilio Romita

“Ad un certo punto Costanzo le ha detto “Facciamo così, mandategli un aereo lo pago io”. Pensa che emozione sarebbe stata per me”. Attilio Romita ha poi proseguito l’intervista tirando in ballo anche Sarah Altobello: “Ho riconquistato la fiducia della mia compagna, probabilmente entro la fine dell’anno ci sposeremo. La condizione è di non vedere la Altobello neanche in tv. Devo escludere tassativamente ogni contatto con lei. Io ho trovato Mimma distrutta, è stata massacrata, ferita. Una donna a pezzi. Sto ricostruendo il nostro rapporto. So che lei ha tutta la voglia di credermi, perchè veramente non è successo nulla con Sarah“.

Parole poi ribadite anche nel corso della puntata di Pomeriggio 5: “Nessuna cotta per Sarah, tra noi non c’è stato nulla! Solo amicizia e ci siamo fatti compagnia in casa durante il gioco. Io ho sempre amato Mimma e non ho mai messo in dubbio il nostro rapporto. Non ho piacere a vedere nemmeno filmati su questo tema di Sarah. Proprio perché le cose non sono andate come qualcuno le ha raccontate. Mimma tra l’altro non è stata bene per questa situazione. Io continuerò a scusarmi con lei. Riconquisterò la sua fiducia a piccoli passi“.

Il quadrilatero Attilio, Mimmuzza, Sarah, Tony Toscano ha lasciato senza parole Rosanna Lambertucci 😂#Pomeriggio5 #GFVIP pic.twitter.com/00Lbz7eEt7 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 3, 2023

E sempre a proposito del GF Vip 7, qualche settimana fa l’ex bezzobusto del TG1 aveva rivelato a Sarah Altobello una confessione che gli avrebbe fatto Antonella Fiordelisi secondo la quale la spadista avrebbe lasciato Edoardo Donnamaria una volta finito il reality. “Vedi, poi ci sono Edoardo e Antonella che stanno insieme. Ma vedi che c’è dell’altro, Antonella a me ha detto: ‘Appena usciamo da qui dentro io lo mando a fare in cu***’. Loro stanno così perché sanno che se non stanno insieme escono. Loro hanno attenzioni in questo programma perché stanno insieme e sono una coppia, litigano e fanno cose. Quindi, è proprio il contesto che li fa stare insieme”, ha detto Attilio Romita.