Puntata incandescente al GF Vip 7 con Attilio Romita furioso con la concorrente Sarah Altobello. Nonostante sia uscito di scena da un po’ di tempo, il giornalista continua a far parlare di sé. E dallo studio è partito uno scontro con l’ex coinquilina, che però non ha accettato assolutamente le accuse rivolte ai suoi danni e ha replicato duramente con tanto di prova fatta vedere a milioni di telespettatori. Non è stato facile per Alfonso Signorini tenere a bada i due protagonisti di questo litigio.

Si è scoperto al GF Vip 7 che Attilio Romita ha avuto uno scontro anche con la sua compagna Mimma, proprio durante una pubblicità del reality show. Quindi, una volta ripresa la linea, il padrone di casa si è rivolto a Sarah Altobello chiedendole delucidazioni. E sono subito arrivate delle spiegazioni da parte della donna, respinte però drasticamente dall’ex mezzobusto del TG1. E alla fine lei è scoppiata a piangere. Ma vediamo i motivi che hanno scatenato questa faida nel programma di Canale 5.

Leggi anche: “Mi dispiace ma devo dirtelo”. GF Vip, notte tormentata per Donnamaria e Antonella





GF Vip 7, lite tra Attilio Romita e Sarah Altobello

Una volta che la diretta del GF Vip 7 è ricominciata, Signorini ha dato la parola ad Attilio Romita che si è soffermato su Sarah Altobello: “Mimma si è arrabbiata perché Sarah ha detto che ho lasciato un bigliettino nel suo beauty. Non è mai accaduto“. A quel punto il conduttore ha voluto sentire il parere della vippona, la quale ha voluto confermare la notizia: “Sì, mi ha lasciato un biglietto con il suo nome e l’ho messo nel beauty“. Ma Attilio è esploso di rabbia e ha iniziato ad aggredirla verbalmente.

Nel moneto in cui Attilio Romita ha ribadito di non aver mai fatto un gesto del genere, Sarah Altobello è andata a prendere il biglietto in questione e l’ha fatto vedere a tutti. Ma lui ha ribattuto: “Mi vuole rovinare, di quei biglietti è piena la casa. La stessa Mimma mi ha detto di aver trovato tantissimi biglietti come quello perché ce li davano attaccati agli abiti. Canta e balla che ti riesce meglio”. A quel punto il pianto ha travolto la concorrente, che non ha accettato di essere stata trattata in quel modo.

Tutti, compreso Alfonso Signorini, sono rimasti sconcertati dalla reazione spropositata di Attilio Romita, dato che non c’era nessun secondo fine nelle rivelazioni di Sarah Altobello, che non aveva fatto riferimento a nulla di segreto. Ma la pace tra Attilio e lei non è arrivata.