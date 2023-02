“Ora posso dirlo”. Maurizio Costanzo, dopo la morte l’ex moglie Marta Flavi rompe il silenzio

Un momento tanto atteso dopo la morte di Maurizio Costanzo si è concretizzato poche ore fa. L’ex moglie Marta Flavi ha deciso di compiere un gesto importante, che ha commosso l’Italia intera. Per chi non lo sapesse, lei è stata unita in matrimonio prima che il conduttore si sposasse con Maria De Filippi. E la donna aveva ammesso a Nuovo Tv in passato di aver subito un tradimento: “Lui era per me come un padre, davanti al tradimento lo cacciai di casa e sentivo che c’era un’altra. Non avrei mai pensato a lei, mi ha fatto uno strano effetto”.

E in seguito alla morte di Maurizio Costanzo, avvenuta nella clinica Paideia di Roma dove era ricoverato da circa sette giorni, l’ex moglie Marta Flavi non è ovviamente rimasta impassibile davanti a questo lutto che ha lasciato increduli milioni di italiani. Mediaset ha deciso anche di cambiare drasticamente la sua programmazione, infatti Uomini e Donne non è stato trasmesso e in serata è stata annullata anche la messa in onda della fiction Buongiorno, mamma! 2 per lasciare spazio ad uno speciale Matrix col TG5.

Morte Maurizio Costanzo, parla l’ex moglie Marta Flavi

Dopo la morte di Maurizio Costanzo e prima che l’ex moglie Marta Flavi dicesse la sua con un meraviglioso post pubblicato su Instagram, il Campidoglio aveva comunicato l’apertura della camera ardente nelle giornate di sabato e domenica 25 e 26 febbraio. Mentre lunedì 27 alle 15 ci sarà la cerimonia funebre nella chiesa degli Artisti, dove si prevede la partecipazione massiccia di migliaia e migliaia di persone, che gli renderanno omaggio. E ci saranno anche moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo.

Sul social network Marta Flavi ha mostrato una vecchia foto di lei e Maurizio Costanzo, corredata da queste significative parole: “Sono ancora sgomenta… Buon viaggio Maurizio. #rip #mauriziocostanzo #buonviaggio“. E sotto il suo messaggio decine e decine di commenti dei suoi follower: “Un abbraccio anche a te Marta”, “Un giorno triste per tutti, ti sono vicina con un grande abbraccio”, “Volevamo tutti bene a Maurizio, ci mancherà”, “Quando se ne va uno così, ci si alza in piedi e si applaude e basta”.

Anche Stefano De Martino si è sentito di salutarlo in modo speciale: “Buon viaggio Maurizio, sipario” seguite da un cuore. Stefano De Martino è stato numerose volte ospite del Maurizio Costanzo Show. E proprio nel messaggio di addio ha voluto ricordare quel sipario che si apriva ogni volta per presentare nuovi personaggi, nuove storie, nuove emozioni.