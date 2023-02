“Hanno deciso”. Maurizio Costanzo, la scelta definitiva a poche ore dalla sua morte

Sono ancora tutti scossi per la morte di Maurizio Costanzo, la cui notizia ha squarciato la serenità degli italiani. E ora Mediaset ha preso una decisione importante per quanto riguarda la programmazione, che sarà sicuramente apprezzata dai telespettatori. Vi avevamo già comunicato la scelta del Biscione di non mandare in onda Uomini e Donne nel pomeriggio di venerdì 24 febbraio, inoltre pare che saranno cancellate anche le registrazioni del dating show di Maria De Filippi, previste il 27 e 28 febbraio.

Ma non è tutto perché dopo la morte di Maurizio Costanzo, Mediaset non poteva che omaggiarlo a dovere e quindi la programmazione ha inevitabilmente subito dei cambiamenti. A proposito dell’ultimo saluto al conduttore e giornalista, i suoi funerali si svolgeranno lunedì 27 febbraio a Roma, nella chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. L’inizio della cerimonia è fissato per le ore 15. Mentre la camera ardente sarà in Campidoglio, sempre nella capitale, nelle giornate di sabato e domenica.

Morte Maurizio Costanzo, Mediaset cambia la sua programmazione

Attraverso una nota inviata anche agli organi di informazione dopo la morte di Maurizio Costanzo, Mediaset ha fatto sapere che la programmazione del 24 febbraio non sarà rispettata. Quindi, c’è stato l’annullamento della fiction Buongiorno, mamma!, giunta alla terza puntata. Ma il pubblico dovrà rinunciare a questo perché si è deciso di fare un omaggio al gigante della televisione italiana. E ci sarà da piangere nelle prossime ore, dato che si ricorderà una figura che ha fatto la storia del piccolo schermo.

Questo l’annuncio ufficiale dell’emittente televisiva, in seguito alla dipartita di Maurizio Costanzo: “Stasera in prima serata su Canale 5 in onda Speciale Matrix in collaborazione con TG5 – Costanzo, l’Uomo che ha Cambiato la Tv. Salta il previsto appuntamento con la fictio Buongiorno, mamma! 2″. Inoltre, sono stati stravolti tantissimi programmi, infatti La vita in diretta, Quarto Grado, Pomeriggio Cinque e Oggi è un altro giorno per nominarne alcuni hanno dato moltissimo spazio a questa notizia terribile.

Oggi in prima serata #Canale5 rende omaggio a #MaurizioCostanzo con uno Speciale #Matrix in collaborazione con il #TG5: "Costanzo, l'uomo che ha cambiato la Tv". In studio con Nicola Porro, Susanna Galeazzi pic.twitter.com/E8m5WaKESF — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) February 24, 2023

Mediaset ha anche fornito qualche altro dettaglio sulla serata speciale per Maurizio Costanzo. In studio ci saranno Nicola Porro e Susanna Galeazzi e molto probabilmente ci saranno tanti ospiti, che saranno interpellati per ricordare il conduttore tv.