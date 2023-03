Maria De Filippi, prima puntata registrata dopo la morte di Maurizio Costanzo. L’addio al popolare giornalista scomparso a 84 anni lo scorso 24 febbraio è ancora nell’aria. La notizia, per molti versi inattesa, ha sconvolto tanti, soprattutto le persone a lui più vicine. Ovviamente il fardello più grosso è quello portato dalla moglie Maria De Filippi che non a caso è stata descritta come particolarmente scossa in questi giorni. Nonostante ciò la conduttrice ha voluto rientrare presto a lavoro: “Mi hanno insegnato così” ha detto.

Proprio nelle ultime ore l’avvocato Giorgio Auriemma, amico di Maurizio Costanzo, ha fatto alcune rivelazioni sia sulle ultime ore del giornalista sia sulle condizioni di Maria De Filippi: “Chi mi preoccupa è Maria: dietro l’apparente distacco, nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori. Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”.

Maria De Filippi torna a condurre dopo la morte di Maurizio Costanzo

Per alcuni giorni Mediaset ha sospeso tutti i programmi di Maria De Filippi, da Uomini e Donne ad Amici. Poi gli show in questione sono tornati i nonda, ma le puntate che abbiamo visto erano già state registrate. Maria ha voluto ringraziare quanti le hanno fatto sentire il loro affetto in questo momento difficile con un messaggio: “Vorrei ringraziare tutti voi per vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto. Maria”.

Oggi, venerdì 10 marzo, è stata invece trasmessa la prima puntata di Uomini e Donne registrata da Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo. La registrazione in questione è avvenuta lo scorso lunedì 6 marzo. Stavolta non c’è stato alcun cenno al lutto, l’appuntamento con il dating show si è svolto, diciamo così, normalmente con la conduttrice che ha dato il “Buongiorno a tutti”. In avvio è stata notata l’assenza di Gemma Galgani che ha fatto un’esterna con il cavaliere Silvio. La stessa dama è poi entrata per raccontare quello che è successo.

La stessa Maria De Filippi è apparsa molto serena e si è anche lasciata sfuggire qualche risata come quando Tina Cipollari ha fatto le sue consuete battute sulla relazione di Gemma Galgani. Per quanto riguarda i tronisti nella puntata non si è visto Federico Nicotera che invece è stato protagonista negli appuntamenti registrati nei giorni successivi. Spazio quindi a Lavinia e Nicole.

