Peroccupazione per Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo. Il decesso del popolare giornalista ha colpito un po’ tutti di sorpresa. Gli amici più stretti sapevano che il conduttore e autore tv non stava più bene come prima, ma nessuno si aspettava un epilogo così tragico. Neppure Maria De Filippi che in questi ultimi tempi è apparsa parecchio scossa dall’accaduto. Canale 5 ha deciso di sospendere per alcuni giorni i suoi programmi.

Poi la conduttrice è tornata a lavorare: “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato” ha detto Maria. Una frase dalla quale traspare il dolore per una perdita così grave. Prima della puntata di Amici del 5 marzo, poi, Maria De Filippi ha inviato un messaggio al pubblico: “Vorrei ringraziare tutti voi per vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto. Maria”.

Le ultime notizie su Maria De Filippi: c’è preoccupazione

L’avvocato Giorgio Assumma ha rilasciato una lunga intervista al magazine Nuovo in cui ha parlato degli ultimi momenti di vita dell’amico Maurizio Costanzo, scomparso a 84 anni lo scorso 24 febbraio. Il legale è subito accorso quando ha saputo che le condizioni del giornalista erano peggiorate: “Era ancora cosciente. La figlia Camilla gli ha chiesto di recitare l’Ave Maria e lui ne ha sussurrato i primi versi per poi interrompersi e dirle: “Non ce la faccio, continua tu a pregare per me”.

Mentre Maurizio Costanzo era ateo, Giorgio Assumma è molto credente. Nonostante ciò tra i due è nata una profonda amicizia: “Quando ci incontrammo, io ero tornato alle mie radici cattoliche dopo un periodo di crisi esistenziale mentre Costanzo aveva dubbi sull’esistenza di Dio. Eppure andammo subito d’accordo e costruimmo un rapporto sincero in cui non avevamo segreti l’uno per l’altro”. L’avvocato ha fatto sapere che secondo lui non ci saranno problemi tra i figli, molto legati tra loro, per dividere la cospicua eredità del papà.

Poi, però, l’avvocato ha aggiunto: “Chi mi preoccupa è Maria: dietro l’apparente distacco, nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori. Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”.

