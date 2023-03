Mara Venier e la dedica speciale a Maria De Filippi. Il gesto toccante arriva negli attimi iniziali di Domenica In. Appena inizia al diretta, la padrona di casa decide di fare una dedica speciale alla collega presentatrice e chiaramente anche a Maurizio Costanzo. Come abbiamo scritto precedentemente, Maria De Filippi, proprio in queste ore è tornata a lavorare e quindi si è fatta rivedere davanti alle telecamere.

Mara Venier quindi ha voluto, prima di fare qualsiasi altra cosa, di omaggiare la donna: “Prima di cominciare voglio mandare un abbraccio alla mia dirimpettaia Maria”. Maria, Mara e Maurizio sono stati amici da sempre e molto spesso la zia ha raccontato come il loro amore ricordasse per certi versi quello tra lei e il marito Nicola Carraro: “Che dolore, che squarcio al cuore, tra le tante affinità che abbiamo Maria e io c’è anche come abbiamo sempre protetto i nostri mariti, al limite di essere un po’ ‘rompi’. Le attenzioni sul cibo, la dieta, le visite, il riposo”.

Mara Venier e la dedica speciale a Maria De Filippi

E ancora Mara: “Ci ha avvicinate questo modo identico di concepire la cura verso l’altro, che poi, pensandoci, è un essenziale ingrediente dell’amore”. Nel frattempo, come dicevamo, Maria De Filippi è tornata a casa, ovvero negli studi televisivi a lei tanto cari. Prima C’è posta per te, sabato, in cui la conduttrice ha lanciato un messaggio poco prima dell’inizio del programma.

”Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto”, scrive la donna, firmandosi. Poi è stata la volta di Amici e Maria è tornata in studio per la registrazione di una puntata. Ovviamente l’accoglienza è stata molto calorosa.

Il saluto affettuoso di #MaraVenier a #MariaDeFilippi due grandi signore della #Tv che si stimano e si vogliono bene sia in #Tv che nella vita #MaraVenier e #MariaDeFilippi pic.twitter.com/Nu0EDOOalb — Marco Luci (@marcoluci1) March 5, 2023

La produzione, prima dell’ingresso in studio della conduttrice, ha chiesto al pubblico di accogliere Maria de Filippi con un applauso. Vietato ogni tipo di urla o altri gesti per rispettare il lutto della conduttrice di Amici 22. Una richiesta fatta al pubblico poco prima dell’entrata della conduttrice. Le persone presenti in studio hanno potuto fare solo formale applauso in segno di rispetto. Un momento davvero molto toccante.

