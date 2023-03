C’è Posta per Te, chi è Alessio e perché impazziscono tutti per lui. Riprende la messa in onda del programma dopo una settimana di pausa e come non parlare del figlio di papà Gaetano. La storia tra padre e figlio purtroppo non ha avuto un lieto fine, Alessio chiude la busta e anche la possibilità di riprendere un rapporto con il genitore. Ma dopo questo momento, succede l’imprevedibile.

C’è Posta per Te, chi è Alessio? Una passione nella vita del giovane, ed è quella per la musica. Alessio sogna di diventare un cantante di successo anche se ha all’attivo già alcuni brani. Dopo la puntata del programma di Maria De Filippi, il ragazzo è già sulla bocca di tutti e le visualizzazioni del suo profilo social sono volate alle stelle. Un fenomeno mai visto prima di ora.

C’è Posta per Te, chi è Alessio? La storia di papà e figlio colpisce il pubblico italiano

Tutto ha avuto inizio quando il padre, Gaetano, ha invitato il figlio in puntata per tentare di ricucire il loro rapporto. Ma tra di loro non è sempre stato così. Solo in seguito a una brutta litigata, Alessio e l’uomo chiudono i rapporti. Nello specifico il padre ha scoperto che Alessio ha deciso di non proseguire nel lavoro licenziandosi. Ma da quel momento Alessio comprende che il legame di un tempo non potrà più tornare quello di prima: “Non cercarmi più, mi fai schifo”, ha detto a Gaetano.

Nonostante il giovane abbia deciso di chiudere la busta, papà Gaetano non si arrende perché tra le parole del figlio ha percepito di poter avere comunque una seconda possibilità ma solo se sarà in grado di dimostrare effettivamente le buone intenzioni per riconquistare la fiducia del figlio: “Sono stato male, ho avuto attacchi di panico, non mangiavo, sono dimagrito tantissimo. Gli insulti sono una cosa inutile, le situazioni non si risolvono con la rabbia ma dialogando. Io reagisco con indifferenza, pur di non stare male faccio finta di non aver sentito nulla. Questa estate sono stato chiuso in casa, non mangiavo. Lui credeva che facessi la bella vita”.

“Mi manchi tanto, ho cercato di essere un buon padre, ho sempre lavorato sin da quando avevo 15 anni. Mi manchi tanto, mi manca parlare con te, discutere di musica, vorrei che tu trovassi un lavoro stabile e che tu possa realizzare il tuo sogno. Quando mi ha detto che stavi andando a licenziarti, ti ho scritto dei messaggi bruttissimi, di cui mi vergogno. L’ho fatto in un momento di rabbia. Lo sai che ho una brutta malattia, posso morire, non si sa. Perché perderci e non condividere ancora le nostre passioni, aiutarti con il tuo sogno, con la tua musica. Vorrei che ci potessimo parlare ancora da padre e figlio”, ha detto comunque Gaetano. Una storia decisamente coinvolgente che ha fatto di Alessio un giovane straseguito da tutti nel giro di poco tempo. Infatti sui portali di Novella 2000 ecco apparire il suo profilo Instagram, quello di @elpequenosalvaje.