Il tanto atteso momento del ritorno di Maria De Filippi in tv è finalmente arrivato. Da tanto tempo, sin da quel maledetto 24 febbraio, Maria De Filippi non si era fatta più vedere in schermo, se non per la veglia e il funerale. Dopo qualche giorno la donna ha detto: “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”. Maria lo ha dichiarato dopo il suo rientro ad Amici. Sabato 4 marzo infatti, oltre ad Amici che arriverà domenica, è andata in onda anche la puntata di C’è posta per te. Ospiti in studio Tiziano Ferro e Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson della serie cult Mare fuori.

Si tratta chiaramente di una puntata già registrata prima della scomparsa di Costanzo. E poco prima dell’inizio della puntata, Maria ha fatto sapere al suo pubblico come sta. In schermo, prima della puntata è comparso questo messaggio con scritto: ”Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto”.

La brava e seguita conduttrice ha voluto ringraziare i suoi telespettatori per l’affetto ricevuto dopo la morte del marito. Proprio Tiziano Ferro, ospite della serata come dicevamo, a poche ore dalla messa in onda del programma ha scritto un post su Instagram indirizzato proprio a De Filippi: “Abbiamo registrato questa puntata tempo fa”.

E ancora: “Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore e sconcerto avremmo provato, cara Maria. Sono felice di esserci oggi. Sarà un po’ come abbracciarti di nuovo, ancora più forte”. Per quanto riguarda invece Amici, il programma dei giovani talent cantanti e ballerini invece torna domenica 5 marzo, e passerà poi al serale il prossimo 18 marzo.

Ma non è finita perché da lunedì, invece, riparte Uomini e Donne. Chiaramente, dopo la morte di Maurizio Costanzo il 24, i programmi di De Filippi erano stati sospesi e non era stato indicato per quanto tempo ci sarebbe stato lo stop. Ora però sembra chiaro che le cose siano tutte ripartite, per la grande gioia dei telespettatori.

