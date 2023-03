Maria De Filippi, le parole dopo la morte di Maurizio Costanzo. Una puntata di C’è Posta per Te andata in onda sabato sera ma registrata prima che avvenisse la dolorosa scomparsa del colosso del mondo dello spettacolo e della televisione, motivo per cui nessun riferimento alla perdita di Maria De Filippi, eppure per l’occasione, il cantante italiano ha pensato di dedicare alla regina della tv un messaggio decisamente commovente.

Tiziano Ferro dedica un messaggio a Maria De Filippi. La conduttrice italiana ha subito di recente la dolorosa scomparsa del marito, ma la puntata di C’è Posta per Te è stata registrata prima che questo avvenisse. Tiziano Ferro è stato ospite del programma nel corso della storia di papà Massimo che ha pensato di fare una sorpresa alle figlie. Ma in contemporanea alla messa in onda della trasmissione, ecco che sul profil social del cantante è apparso anche un commovente messaggio dedicato a Maria De Filippi.

Leggi anche: “Stasera ha da dirvi questa cosa”. C’è posta per te, le parole di Maria De Filippi lasciano tutti senza fiato





Tiziano Ferro dedica un messaggio a Maria De Filippi: “Nessuno lo avrebbe mai immaginato…”

“Abbiamo registrato questa puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore e sconcerto avremmo provato, cara Maria. Sono felice di esserci oggi. Sarà un po’ come abbracciarti di nuovo, ancora più forte. Ci vediamo stasera”, ha scritto Tiziano Ferro. Sicuramente il messaggio sincero e ricco di affetto sarà stato recapitato alla diretta interessata. Come si è appreso Maria De Filippi al momento si sta raccogliendo nel proprio dolore in seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo. Il colosso della televisione e del mondo dello spettacolo si è spento in seguito a un’operazione e a un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Una parentesi commovente, dunque, nel corso della messa in onda della puntata di C’è Posta per Te che come accennato ha visto Tiziano Ferro ospite nel corso della storia di papà Massimo, che ha pensato di fare una sorpresa alle figlie, fan del cantante. Un momento commovente che ha spinto il cantante a commuoversi. Queste le sue parole.

“Io non mi posso permettere di parlare della vostra storia perché è troppo preziosa e bella, ma non importa quanto si cade, la risalita fa molto più rumore. Ce ne vorrebbero di più di genitori come Massimo che hanno voglia di parlare. (…)Sono momenti molto belli, anche per chi è diventato papà da poco. Oddio perché piango, ora mi ammazzo. Dobbiamo dirci che ci vogliamo bene. Tante famiglie italiane devono ricordarselo. Anche io da papà prenderò spunto”.