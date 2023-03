Maria de Filippi torna ad Amici dopo la recente scomparsa del marito Maurizio Costanzo. Per la conduttrice Mediaset è giunto il momento di tornare al suo lavoro dopo una settimana di stop presa a causa della morte del marito e grande giornalista avvenuta il 24 febbraio. Maria è tornata in studio per la registrazione di una puntata di Amici 22 e ovviamente l’accoglienza è stata molto calorosa.

La produzione, prima dell’ingresso in studio della conduttrice, ha chiesto al pubblico di accogliere Maria de Filippi con un applauso. Vietato ogni tipo di urla o altri gesti per rispettare il lutto della conduttrice di Amici 22. Una richiesta fatta al pubblico poco prima dell’entrata della conduttrice. Le persone presenti in studio hanno potuto fare solo formale applauso in segno di rispetto.

Maria de Filippi torna ad Amici, il messaggio prima della puntata

Grande emozione per Maria che è stata accolta nello studio di Amici 22, con un lungo e commosso applauso. “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”, così avrebbe detto Maria De Filippi al rientro a lavoro. La conduttrice ha preso una settimana di stop ed è tornata a lavoro domenica 5 marzo per la puntata di Amici 22.

Ospite dell’ultimo pomeridiano di Amici 22 è la cantante Giorgia. Reduce da Sanremo 2023, l’artista e compagna di Emanuel Lo, coach della scuola di Amici, ha postato una foto accanto a Maria de Filippi. Nella foto di vedono la conduttrice e la cantante abbracciate. Giorgia ha pubblicato la foto sul suo account social con un’emoticon a forma di cuore.

La puntata di ritorno di Maria De Filippi è andata in onda il 5 marzo e prima della messa in onda la conduttrice ha voluto inviare un messaggio al suo pubblico. Una breve lettera “Vorrei ringraziare tutti voi per vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto. Maria”. (Qui il link per guardare la puntata di Amici 22)