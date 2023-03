Uomini e Donne, dopo la scelta di Federico Nicotera Alice, la non scelta del tronista, è tornata sui social. In queste settimane ha vissuto giorni difficili con polemiche furiose che l’hanno colpita. Un turbinio dove molti sono stati quelli che l’hanno difesa: “Carola sta fingendo, è interessata in primis alla visibilità e alla popolarità” ha scritto un fan di Uomini e donne sui social puntando il dito contro la giovane corteggiatrice. “Lei è una bambina ed è interessata alla popolarità. Tra Carola e Federico durerà pochissimo: tra i due c’è grande attrazione ma non andranno oltre un mese di frequentazione fuori dallo studio tv”.



Su Federico Nicotera e Carola sono arrivate anche le prime notizie. Scrive anticipazioni tv “come da copione, dopo l’intervista di rito dietro le quinte, la coppia ha trascorso la prima notte insieme nello stesso hotel. Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip e di Uomini e Donne, è riuscito a sapere cos’è successo da una “talpa” presente in hotel. Sappiamo quindi che dopo la scelta in hotel è arrivata prima Carola Carpanelli, con un enorme mazzo di fiori in mano”.

Uomini e Donne, Alice: messaggio social dopo la non scelta



E ancora: “E con l’espressione sognante, poi Federico Nicotera, anche lui sorridente. Successivamente la coppia si è ritirata nella camera dopo è stato portato dello champagne. Insomma, una prima notte d’amore con i fiocchi per questa coppia che da tempo la gran parte dei telespettatori voleva insieme”. Intanto Alice è tornata sui social dopo la delusione patita a Uomini e Donne. Lo ha fatto usando una canzone di Lazza.



Citando il brano “Cenere”, cantato e portato al successo da Lazza all’ultimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus, il pensiero va subito al ritornello: “So che vedermi così ti impressiona. Mi sento l’ultimo come persona. L’ultima volta che ho fatto un pronostico è andata a finire che mi sono arreso”, sono queste le strofe del brano che Alice ha scelto di utilizzare nella sua story apparsa su Instagram in queste ore. Qualcosa che dice molto.



Intanto il programma continua. A Uomini e Donne Roberta Di Padua pesantemente attaccata da Aurora Tropea, la dama che dopo due anni è tornata in studio. Un feeling, quello tra le due dame, che mai c’è stato e che ora è tornato a distribuire elettricità. Motivo scatenante è stato l’attrito scaturito con la tronista Nicole.