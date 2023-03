Marco Mengoni ospite nell’ultima puntata di C’è Posta per Te. Il cantante vincitore di Sanremo è stato invitato da Maria De Filippi per supportare una storia strappalacrime, quella di Marta. La ragazza in questione era lì con la figlia Monica e il compagno Marco. Ed è proprio per loro che Marco Mengoni si è commosso dicendo: “Siete la prova che l’unica famiglia che esiste è quella basata sull’amore”. La loro vicenda è molto singolare e toccante: Monica e Marco si sono conosciuti quando lei aveva 14 anni.

Dopo pochi anni la storia finisce e Monica conosce un altro ragazzo del quale si innamora e di cui rimane incinta. Poco dopo il il giovane in questione non accetta la bambina e decide di non sostenerla nella gravidanza, non riconoscendola. A quel punto Monica, tornata single, decide di tenere la sua bambina e di crescerla da sola a 21 anni. Poco tempo dopo Marco torna da Monica e gli dimostra tutto il suo amore e sostegno. Le confessa di non averla mai dimenticata e di essere ancora innamorato alla follia.

Marco Mengoni ospite nell’ultima puntata di C’è Posta per Te

Il giovane allora le chiede di tornare insieme e di avere la possibilità di poter crescere la sua bambina come un vero padre. La ragazza però rifiuta e i due prendono strade separate, come è giusto che sia. Marco nel frattempo si rifà una vita, ma dopo un po’ decide di tornare a dare supporto a Monica. La giovane però stavolta cede e i due si sposano, crescono Marta e nasce anche una loro bambina. Ora Monica e Marco e le due bambine sono una famiglia.

Monica allora ha chiesto a Maria De Filippi di poter ringraziare pubblicamente la sua meravigliosa famiglia, e di chiedere scusa alla figlia Monica per non essere stata una mamma perfetta. A quel punto arriva in studio la sorpresa: Marco Mengoni. Il giovane di Ronciglione è entrato in studio ed è corso ad abbracciare la figlia di Monica: “Non so quanto riuscirò a parlare, perché l’amore, quando è così forte mi fa un grande effetto”.

E ancora: “L’unico collante della famiglia è l’amore e la vostra vita ne è la dimostrazione più grande. Io nelle mie canzoni parlo spesso di amore perché io credo sia l’unica arma che abbiamo a disposizione nella vita. Mi ero preparato così tanti discorsi ma non riuscirò a farne mezzo”. E conclude: “Siete un esempio per molti e un’ispirazione per me, spero di diventare parte di un nucleo così tenace”.

