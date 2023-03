“Ma chi ti credi di essere?”. C’è Posta per Te, Maria De Filippi perde la pazienza con l’ospite. Il gesto che ha fatto impazzire tutti: “Sei un mito!”

C’è Posta per Te, la storia di Assunta commuove il pubblico. Un rapporto difficile quello tra mamma Assunta e la figlia Emanuela che i telespettatori hanno già avuto modo di apprendere nel corso di una puntata precedente. Nonostante un iniziale rifiuto di Emanuela nel riprendere in mano le redini del rapporto con la madre, Assunta chiama nuovamente il programma di Maria De Filippi per tentare una seconda possibilità.

Mamma Assunta torna a C’è Posta per Te. Il salotto televisivo di Maria De Filippi rappresenta per molti la riva a cui approdare per ripartire con maggiore consapevolezza. Ed è quello che è accaduto a madre e figlia nel corso dell’ultima puntata del people show. Tra Emanuela e Assunta un lungo silenzio durato per molto tempo e il motivo, per chi non lo conoscesse,, è presto spiegato.

Leggi anche: “Vedetela, è una furia”. C’è posta per te, Maria De Filippi non si trattiene nell’ultima puntata





Mamma Assunta torna a C’è Posta per Te: Maria De Filippi tenta l’impossibile e ci riesce

Assunta decide di dare alla luce Emanuela, ma prende anche la decisione di affidarla alle cure e all’amore della nonna. Il primo incontro con la madre naturale avviene solo a 11 anni: “Lei parlava male di nonna quando la vidi, ora quando vedo mia mamma mi scanso”, queste sono state le parole di Emanuela proferite a febbraio, poi la decisione di chiudere la busta sotto gli occhi della madre. Ma Assunta non riesce a darsi per vinta e ci riprova. La donna torna in trasmissione per convincere la figlia ad avere fiducia in lei, pronta questa volta a starle vicino e amarla come forse avrebbe sempre desiderato di fare.

In vista del secondo incontro in studio tra madre e figlia, Maria De Filippi ha ben pensato di curare ogni minimo dettaglio. Infatti la conduttrice ha subito allestito lo studio, facendo sistemare un tavolino, con sopra una moca di caffè e delle tazzine: “Il tavolino perché nasce? Perché è come se mamma ti dicesse che non sei obbligata ad abbracciarla, ma solo a conoscerli, davanti a un caffè, poi si vedrà“, il commento di Maria a Emanuela.

“Io il caffè non lo prendo perché non mi piace”, ha risposto Emanuela: “Vuoi dell’acqua, una coca?”, ma Emanuela ha messo subito un muro tra lei e la madre: “Non rispetta ciò che io dico, altrimenti non mi avrebbe richiamato”, “Manco fossi il Papa”, la replica di Queen Mary. Poi Emanuela ha ‘ceduto’: “Vabbè, ora mi trovo qui e forse è l’occasione giusta per prendere il caffè. L’importante è che non si illuda”. A sorpresa la figlia di Assunta decide poi di aprire la busta a patto che le due si potessero confrontare lontano dalle telecamere. Nessun abbraccio sotto gli occhi del pubblico, ma tutti sperano che questo possa avvenire e il rapporto tra madre e figlia ricominciare a splendere.