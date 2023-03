Caos totale a C’è posta per te, con Maria De Filippi furiosa proprio nell’ultima puntata. Tutte le immagini saranno visibili nella serata di sabato 11 marzo, quando il pubblico di Canale 5 assisterà a tutto questo. Grande attesa anche per i due ospiti vip che ci saranno in studio, ovvero il cantante Marco Mengoni fresco vincitore del Festival di Sanremo e il conduttore Gerry Scotti. Ma a rubare la scena sarà sicuramente un altro avvenimento e c’è già un primo spoiler che sta facendo discutere gli utenti.

Infatti, su Twitter è apparso il video inerente C’è posta per te e Maria De Filippi, che vedremo sicuramente in una veste tutt’altro che tranquilla. Si è indispettita non poco dopo aver ascoltato una storia e i telespettatori hanno immediatamente commentato. Non resta che attendere la messa in onda dell’appuntamento del programma Mediaset per saperne di più, ma intanto possiamo già riferirvi qualche particolare, frutto delle anticipazioni del profilo ufficiale Twitter della trasmissione.

C’è posta per te, Maria De Filippi furiosa

Nel filmato di C’è posta per te si è potuto subito vedere che Maria De Filippi avrebbe perso le staffe con uno dei protagonisti delle storie, che saranno trasmesse tra poche ore. Durante la puntata scopriremo tutti i particolari, ma possiamo già fornirvi qualche interessante anticipazione che sta appassionando il pubblico. Se l’è presa con un uomo, che si stava difendendo dalle accuse. Ma le parole di Queen Mary sono state emblematiche e in tanti hanno compreso che ne vedremo davvero delle belle.

Nella conversazione avuta con un certo Lorenzo, Maria De Filippi ha esclamato davanti al pubblico: “Lorenzo, già con un matrimonio si rischia, con tre matrimoni forse ci sono tre rischi“. I telespettatori sono impazziti di fronte a queste dichiarazioni della conduttrice televisiva, che piano piano sta cercando di ritornare alla normalità dopo giorni complicatissimi. La morte del marito Maurizio Costanzo le ha lasciato un segno indelebile, ma nonostante il dolore immane ha deciso di riprendere a lavorare.

“Già con un matrimonio si rischia…” Appuntamento questa sera in prima serata su Canale 5 con l’ultima puntata di #CePostaPerTe pic.twitter.com/XbLPsn4GIs — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 11, 2023

E su Twitter, come riferito da Blastingnews, è stato scritto da diversi internauti: “Con Maria furiosa lo share vola all’80%“, “Questa sera si vola. Quando Maria perde le staffe, non ce n’è per nessuno”. E ora c’è solo da pazientare un po’ prima di assistere a questo scontro.