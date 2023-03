Chi uscirà durante l’ultima puntata di Amici 22, quella del 18 marzo 2023? Com’è noto il programma di Maria De Filippi è precedentemente registrano e non in diretta, quindi è possibile sapere, attraverso dei rumors, cosa succederà, più o meno, nella puntata sopracitata. Si tratta tra l’altro della prima puntata del serale che è stata registrata giovedì 16 marzo. Da quello che riporta ad esempio l’account Twitter di Gossiptv ne succederanno delle belle.

Tanto per cominciare sembra che tutte le manche siano state vinte dalla squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Ramon, Gianmarco, Isobel per la categoria ballo; Aaron, Piccolo G per la sezione canto. Per quello che riguarda invece la Prova Tim, votata dalla platea in studio, sembra sia stata vinta da Samu. Secondo poi quello che riporta SuperGuidaTv, l’eliminato della puntata che andrà in onda domani è Megan. Niente da fare per la ballerina della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

La giovane sembra sia stata eliminata attraverso le prime sfide. Poco dopo, sembra, siano finiti al ballottaggio finale NDG e Federica. Chiaramente ancora non si sa quale dei due allievi dovrà lasciare la scuola in maniera permanente. Questo particolare è successivo alla registrazione di giovedì e si potrà scoprire soltanto sabato notte. Il motivo?

Come nella precedente edizione infatti, l’eliminato finale viene annunciato da Maria soltanto in un secondo momento. Ovvero quando tutti gli allievi tornano in casetta. A questo punto la padrona di casa, annuncia ai due chi è colui o colei che dovrà lasciare la scuola. Nessuno quindi può prevedere chi sarà l’eliminato, ma da quel poco che si sa, si tratterà di un ballottaggio intenso.

🔵AMICI ANTICIPAZIONI🔵



🔴 ballottaggio finale tra e FEDERICA e NDG 🔴#AMICI22 #amicispoiler — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) March 16, 2023

NDG fa parte della squadra di Cuccarini ed Emanuel Lo. Federica invece di quella di Arisa e Raimondo Todaro. Il rischio quindi, per la squadra di Cucchiaini è di perdere ben 2 allievi con una sera. Il motivo è semplice, visto che Megan è sicuro già stata eliminata in studio con le prime sfide. Quest’ultima tuttavia ha ricevuto una borsa di studio per New York della durata di 5 settimane.

