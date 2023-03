Incredibili risvolti sul futuro di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno. La conduttrice televisiva starebbe seriamente rischiando il posto alla Rai ed è uscita fuori anche la possibile motivazione del suo addio. Ci sarebbe una volontà di cacciarla dal programma, stando alle ultime clamorose indiscrezioni circolate sul suo conto. La notizia è molto inaspettata perché i risultati ottenuti in termini di ascolti sono decisamente soddisfacenti, ma ci sarebbe dell’altro dietro l’incredibile decisione.

Purtroppo per lei Serena Bortone sarebbe invisa a qualche pezzo grosso e quindi la sua presenza ad Oggi è un altro giorno non sarebbe più gradita. A comunicare tutto in via esclusiva è stato il sito Dagospia, grazie al lavoro del giornalista Giuseppe Candela. Quest’ultimo è stato abile nel captare informazioni preziose sulla presentatrice, che potrebbe dover salutare per sempre la sua trasmissione e tra non molto. Un colpo di scena in piena regola, che stravolgerebbe del tutto la programmazione.

Serena Bortone via da Oggi è un altro giorno? La clamorosa indiscrezione

Ormai Serena Bortone sembrava poter essere saldamente alla guida di Oggi è un altro giorno, anche alla luce dei risultati straordinari che sta conquistando in questa edizione del programma. Ma c’è qualcos’altro che non convincerebbe, infatti la decisione sarebbe presa dall’alto. Personalità molto influenti starebbero incidendo su questa possibile scelta della Rai, che renderebbe la donna estremamente triste. Si tratterebbe di una situazione, che nemmeno il più pessimista poteva attendersi.

Questa la notizia data in anteprima da Dagospia e che sta facendo preoccupare il pubblico di Serena Bortone: “La conduttrice nel mirino del centrodestra. Serena Bortone è nel mirino del centrodestra. La conduttrice di Oggi è un altro giorno ha ottenuto ascolti più alti di chi l’ha preceduta, con un prodotto interno e alzando il livello qualitativo. Le ragioni sono solo politiche: la giornalista è considerata vicina al centrosinistra, in quella fascia oraria i partiti di maggioranza (soprattutto Fratelli d’Italia e Lega) sognerebbero nomi differenti. Quali?”.

Serena Bortone presenta Oggi è un altro giorno da 3 anni, quindi dal 2020, e una sua riconferma anche per il 2024 sembrava poter essere solamente una formalità. Invece tutto potrebbe rimescolarsi a breve, anche se non sono ancora stati fatti i nomi di coloro che potrebbero sostituirla.