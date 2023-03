Momento no per Serena Bortone, infatti una brutta notizia ha colto alla sprovvista la conduttrice televisiva. Fino a poco tempo fa non si aspettava di dover leggere cose del genere, ma purtroppo a volte tutto succede all’improvviso e sicuramente lei sarà abbastanza delusa per quanto le hanno comunicato. Dovrà necessariamente invertire la tendenza al più presto, prima che sia troppo tardi e possano essere presi dei provvedimenti, che indubbiamente sarebbero spiacevoli per lei.

A proposito di Serena Bortone, meno di un mese fa ha annunciato un’altra brutta notizia in diretta a Oggi è un altro giorno: “Stamane è arrivata una brutta notizia, è morto un nostro ospite che era stato qui da noi il 7 settembre dell’anno scorso. Si è trattato di un’intervista strepitosa, tra l’altro tra le tante cose che ha fatto nella vita è stato anche il batterista di Lucio Battisti nella canzone che io amo, ovvero Il tempo di morire”. Lei ha dato il suo addio ad Alberto Radius, che aveva 80 anni. Lui era un noto chitarrista, cantante e produttore discografico italiano.

Serena Bortone, arriva una brutta notizia

Non stanno arrivando informazioni promettenti su Serena Bortone. Una brutta notizia, l’ultima in ordine di tempo, è arrivata l’8 marzo scorso ma in generale le cose non stanno andando come previsto. Ci riferiamo inevitabilmente al programma Oggi è un altro giorno, che starebbe lasciando un po’ a desiderare. E la Rai non sarebbe pienamente soddisfatta. Il sito Ultimenotizieflash ha infatti riportato i dati riguardanti gli ascolti televisivi, che sono ben al di sotto di ogni più rosea aspettativa.

L’8 marzo scorso la media dei telespettatori che ha visto Oggi è un altro giorno è stata di 1,5 milioni. Mentre in passato era di 2 milioni. Lo share è stato fortunatamente del 14%, ma la situazione deve migliorare al più presto per evitare che la Rai possa sbattere i pugni e addirittura mettere a rischio il suo futuro nella trasmissione. Non resta che aspettare i prossimi giorni per saperne di più, soprattutto alla luce dei nuovi dati che emergeranno. Al momento, però, il bilancio è tutt’altro che rassicurante.

Serena Bortone conduce dal 2020 Oggi è un altro giorno su Rai1, mentre in precedenza aveva condotto Agorà dal 2010 al 2020 e Agorà Estate dal 2013 al 2017. La padrona di casa di Oggi è un altro giorno è ora però in una fase difficile e i suoi fan sperano che possano esserci miglioramenti.