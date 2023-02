Pessima notizia per Serena Bortone, colpita da un lutto. L’annuncio è stato dato in diretta, durante la sua trasmissione Oggi è un altro giorno. Nell’appuntamento televisivo del 16 febbraio, la padrona di casa non ha potuto non soffermarsi su questa grave perdita che ha lasciato anche lei nel dolore più profondo. Il pubblico ha appreso tutto con enorme sgomento. Davvero tanta tristezza nelle parole della conduttrice, che è sembrata parecchio scossa da questa morte inaspettata da tutti.

Serena Bortone, che ha dovuto fare i conti con questo lutto nelle ultime ore, aveva fatto preoccupare il pubblico circa un mese fa. Con l’annuncio di una malattia: “Non esageriamo, ferita sembra una cosa epica invece mi sono operata perché avevo la malattia di De Quervain. Mi hanno detto solo che se mi operavo risolvevo il problema, quindi mi sono operata”. Questa sindrome è una tenosivite stenosante, che sarebbe un’infiammazione che colpisce la guaina che riveste i due tendini collegati al movimento del pollice”.

Serena Bortone in lutto: “Purtroppo è morto, brutta notizia”

La presentatrice di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone, si è soffermata così sul lutto che ha travolto lei e tanta altra gente: “Stamane è arrivata una brutta notizia, è morto un nostro ospite che era stato qui da noi il 7 settembre dell’anno scorso. Si è trattato di un’intervista strepitosa, tra l’altro tra le tante cose che ha fatto nella vita è stato anche il batterista di Lucio Battisti nella canzone che io amo, ovvero Il tempo di morire”. Subito dopo questa comunicazione, tutti in studio hanno applaudito per omaggiarlo un’ultima volta.

La Bortone ha dato il suo addio ad Alberto Radius, che aveva 80 anni. Lui era un noto chitarrista, cantante e produttore discografico italiano, che aveva pubblicato il suo primo album nel 1970. Ha lavorato insieme a grandissimi artisti: oltre a Lucio Battisti, menzionato anche dalla stessa conduttrice di Serena Bortone, troviamo Franco Battiato, Cristiano Malgioglio, Marcella Bella e Pierangelo Bertoli. Nel 2007 ha scritto la musica della canzone Musica e parole, portata poi da Loredana Bertè al Festival di Sanremo.

Due anni fa Radius era stato anche al Festival di Sanremo, infatti era stato scelto dai Coma_Cose con i Mamakass nella serata delle cover, dove il duo musicale aveva portato il brano Il mio canto libero. Ora è deceduto all’interno della sua casa, dopo aver combattuto a lungo contro un brutto male.