Si è presentata in studio con una vistosa fasciatura al polso. Nonostante sia stata reduce da un’operazione Serena Bortone ha condotto regolarmente quella puntata di Oggi è un altro giorno. Il pubblico lo ha notato subito e ci sono stati attimi di preoccupazione anche perché la conduttrice non ha fatto alcun annuncio, ma nonostante l’inconveniente ha deciso ugualmente di presentarsi davanti alle telecamere. E in molti hanno apprezzato il gesto.

Il tutto succedeva lunedì 9 gennaio e Serena Bortone rispondeva in questo modo alle domande dei suoi affetti stabili in studio: “Mi sono operata al polso, questa è l’evoluzione del mio malessere al polso”. Ad intervenire successivamente è stata la figlia di Al Bano, Cristel Carrisi: “Quando ti sei operata?”. E la presentatrice: “Stamane”. Poi qualche giorno dopo, conversando con Giovanni Minoli, ha rivelato qualche dettaglio in più: “Non esageriamo, ferita sembra una cosa epica invece mi sono operata perché avevo la malattia di De Quervain. Mi hanno detto solo che se mi operavo risolvevo il problema, quindi mi sono operata”.

Serena Bortone racconta come ha scoperto la malattia

A distanza di un paio di settimane dalla rivelazione in diretta Serena Bortone torna a parlare della sua malattia in una intervista a Ok, Salute e Benessere. La conduttrice fa sapere che i suoi problemi sono iniziati alla fine dello scorso mese di settembre, la notte delle elezioni, quando ha passato tanto tempo a mandare messaggi sul telefono. Quando poi è andata a letto si è accorta che qualcosa non andava: “Sento che il pollice della mano sinistra è indolenzito. Passano i giorni e la situazione non migliora, ma siccome sono per natura ottimista, non mi preoccupo. Provo a condurre la mia vita normale ma quando muovo la mano o porto pesi provo delle brutte fitte al polso”.

Serena Bortone ha confessato di essere stata male, i dolori non passavano e le rendevano la vita difficile anche quando era in diretta: “Su consiglio degli affetti stabili che mi vedevano sempre più dolorante, mi convinco a vedere uno specialista – spiega la conduttrice – che mi prescrive una cura a base di antinfiammatori, tanto ghiaccio sul polso e un percorso di fisioterapia che, però, non dà gli esiti positivi sperati”.

Quindi Serena Bortone si rivolge a un altro specialista, effettua la risonanza magnetica e scopre che soffre di una tenosinovite di De Quervain. Si tratta di una infiammazione alla guaina che riveste i tendini del pollice. Di conseguenza arriva la decisione di sottoporsi all’operazione, ma il giorno stesso dell’intervento si presenta in diretta con una vistosa fasciatura al polso. Ora sta meglio: “Sono fiduciosa che tutto tornerà come prima”, conclude.